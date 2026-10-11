Liverpool - Man City: Anfield thử lửa đội đầu bảng

Erling Haaland ghi 5 bàn sau 5 vòng và tiếp tục là mối đe dọa lớn nhất với hàng thủ Liverpool.

22h: Sơ đồ chiến thuật của 2 CLB: Lewis Koumas, tiền đạo 21 tuổi của Liverpool, được đá chính lần đầu tại Premier League và còn là trận đại chiến với Manchester City.

"Tôi hoàn toàn tin tưởng Koumas. Cậu ấy có thể tạo khác biệt khi ra sân", HLV Andoni Iraola phát biểu về quyết định bố trí nhân sự.

Ở chiều ngược lại, Enzo Maresca có trong tay những quân bài tốt nhất để phục vụ mục tiêu cùng "The Citizens" đánh sập Anfield hai lần liên tiếp, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử.

Liverpool tiếp Man City lúc 22h30 ngày 11/10 trong trận cầu đáng chú ý nhất vòng 6 Premier League. Hai đội bước vào màn so tài với vị thế khá khác nhau: Man City dẫn đầu sau 5 chiến thắng liên tiếp, còn Liverpool đứng thứ 6 với 9 điểm dù chưa thua trận nào.

Đội của Enzo Maresca đang sở hữu hàng công hiệu quả nhất trong nhóm dẫn đầu với 13 bàn sau 5 vòng. Erling Haaland ghi 5 bàn, trong khi Antoine Semenyo có 3 kiến tạo, cho thấy Man City không chỉ dựa vào một nguồn tấn công duy nhất.

Sau mùa 2025/26 hụt hơi so với Arsenal, Man City khởi đầu mùa mới bằng chuỗi kết quả cho thấy họ đã lấy lại độ ổn định cần thiết. Liverpool thì vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện dưới thời Iraola, khi dấu ấn tích cực đã xuất hiện nhưng chưa đủ để khẳng định đội bóng thực sự sẵn sàng cạnh tranh với nhóm mạnh nhất.

Iraola trở thành HLV Liverpool đầu tiên bất bại trong 5 vòng mở màn kể từ Joe Fagan năm 1983. Tuy nhiên, phần lớn các đối thủ vừa qua đều không ở đẳng cấp của Man City, nên trận đấu tại Anfield mới là bài kiểm tra lớn nhất với hệ thống mới.

Liverpool thiếu những lựa chọn tốt nhất trên hàng công

Khó khăn lớn nhất của Liverpool nằm ở nhân sự. Alexander Isak và Cody Gakpo đều không thể thi đấu sau khi gặp vấn đề trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia, khiến Iraola mất hai phương án quan trọng trên hàng công.

Isak đã ghi 4 bàn tại Premier League mùa này, còn Hugo Ekitike vẫn chưa trở lại sau chấn thương Achilles. Trong bối cảnh đó, Liverpool có thể phải sử dụng Lewis Koumas, 21 tuổi, ở vị trí trung phong.

Sự thiếu hụt này đẩy thêm áp lực lên Florian Wirtz và Bradley Barcola. Liverpool đầu tư rất lớn cho hai cầu thủ này trong mùa hè, nhưng Wirtz vẫn chưa tìm được sự ổn định rõ ràng trong hệ thống mới.

Andoni Iraola giúp Liverpool tăng cường độ pressing và cải thiện khả năng phòng ngự sau giai đoạn đầu mùa thiếu ổn định.

Vấn đề của Liverpool không chỉ nằm ở chuyện ai ghi bàn. Isak và Gakpo còn có vai trò quan trọng trong cách đội bóng pressing từ tuyến đầu, nên việc thiếu họ có thể ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng gây sức ép lên quá trình triển khai bóng của Man City.

Iraola đã cải thiện đáng kể cường độ thi đấu của Liverpool. Đội dẫn đầu Premier League về số lần nước rút sau 5 vòng với 636 lần và giữ sạch lưới 3 trận liên tiếp sau khi thủng hai bàn ở mỗi trận trong hai vòng đầu.

Cặp Alexis Mac Allister - Dominik Szoboszlai cũng giúp Liverpool tăng tốc độ tranh chấp và chuyển trạng thái ở trung tuyến. Tuy nhiên, Man City là đối thủ đủ khả năng trừng phạt bất kỳ pha pressing thiếu đồng bộ nào.

Nếu Liverpool đẩy đội hình lên quá cao mà không khóa được đường chuyền đầu tiên, khoảng trống phía sau tuyến giữa có thể lập tức trở thành đất diễn cho Haaland và các cầu thủ tốc độ của đội khách.

Haaland thử sức hàng thủ đang tiến bộ

Man City cũng không có lực lượng mạnh nhất. Phil Foden tiếp tục vắng mặt vì án treo giò, nhưng Haaland đã được xác nhận đủ thể lực dù phải rời sân trong trận Na Uy gặp Bồ Đào Nha ở đợt tập trung vừa qua.

Man City toàn thắng 5 vòng đầu, nhưng chuyến làm khách tại Anfield có thể là thử thách khó nhất với đội đầu bảng từ đầu mùa.

Sự hiện diện của Haaland tạo ra bài kiểm tra lớn nhất từ đầu mùa cho hàng thủ Liverpool. Iraola đã giúp đội phòng ngự khu vực cấm tốt hơn, nhưng Man City có đủ khả năng kéo đối thủ ra khỏi cấu trúc bằng những pha di chuyển không bóng và chuyển trạng thái nhanh.

Man City hiện cũng chơi trực diện hơn so với những mùa trước. Đội của Maresca không còn quá phụ thuộc vào các chuỗi kiểm soát bóng kéo dài, trong khi trách nhiệm tấn công được chia sẻ cho Haaland, Semenyo và Rayan Cherki.

Điều này khiến Liverpool khó chọn cách tiếp cận an toàn. Nếu lùi thấp, họ có nguy cơ bị Man City ép liên tục quanh vùng cấm. Nhưng nếu pressing mạnh, hàng thủ lại phải đối mặt trực tiếp với tốc độ và khả năng chạy chỗ của đối phương.

Lịch sử gần đây cũng cho thấy cặp đấu này ngày càng khó đoán. Man City thắng cả hai lượt tại Premier League mùa trước, gồm chiến thắng 2-1 ngay tại Anfield. Trước đó một mùa, Liverpool lại thắng cả hai trận với cùng tỷ số 2-0.

Sân nhà vì thế không còn bảo đảm Liverpool sẽ nắm lợi thế như giai đoạn đỉnh cao dưới Jurgen Klopp. Man City từng chứng minh họ đủ khả năng kiểm soát sức ép tại Anfield, trong khi Liverpool hiện vẫn phải chứng minh hệ thống của Iraola có thể đứng vững trước những đối thủ mạnh nhất.

Với đội chủ nhà, một chiến thắng sẽ có giá trị lớn hơn ba điểm. Liverpool cần cho thấy chuỗi trận bất bại đầu mùa không chỉ đến từ lịch thi đấu thuận lợi, mà còn phản ánh một nền tảng đủ chắc để cạnh tranh đường dài.

Man City lại có cơ hội tạo thêm khoảng cách với một đối thủ trực tiếp. Arsenal đã lên 15 điểm sau chiến thắng trước Leeds, nên đội của Maresca cũng không được phép đánh rơi quá nhiều điểm nếu muốn duy trì sức ép ở cuộc đua vô địch.

Liverpool thiếu những phương án tấn công tốt nhất nhưng có lợi thế sân nhà. Man City không có Foden nhưng vẫn còn Haaland và một tập thể đang vận hành ổn định hơn.

Trận đấu vì thế nhiều khả năng được quyết định ở khả năng kiểm soát trung tuyến và chuyển trạng thái. Nếu Liverpool duy trì được cường độ pressing trong 90 phút, họ có thể kéo Man City vào một trận đấu khó chịu. Ngược lại, chỉ vài khoảnh khắc mất tổ chức cũng đủ để Haaland và các đồng đội tạo ra khác biệt.