MU vẫn thủng lưới bởi điều Carrick đã cảnh báo

Senne Lammens tiết lộ Carrick nhiều lần yêu cầu MU ngăn đối phương tạt bóng từ sớm.

Thủ môn Senne Lammens tiết lộ HLV Michael Carrick liên tục nhấn mạnh yêu cầu phòng ngự từ xa, đặc biệt là phải gây áp lực sớm để đối thủ không có thời gian thực hiện các quả tạt. Tuy nhiên, ở phút 90+2 trước Tottenham, MU lại mắc đúng lỗi mà HLV của họ đã cảnh báo.

Sandro Tonali có quá nhiều thời gian bên cánh để quan sát rồi đưa bóng vào vùng cấm. Lisandro Martinez không kiểm soát tốt tình huống, còn Dominic Solanke chọn vị trí hợp lý để đánh đầu gỡ hòa 1-1.

Bàn thua càng khó chấp nhận khi MU lúc ấy đang dẫn 1-0 và được chơi hơn người sau thẻ đỏ của Rodrigo Bentancur ở phút 78. Thay vì đẩy Tottenham ra xa khung thành và giảm tối đa rủi ro, đội chủ nhà vẫn để đối thủ đưa bóng vào khu vực nguy hiểm trong thời gian bù giờ.

Theo Lammens, HLV Carrick muốn việc phòng ngự bắt đầu từ tuyến trên chứ không chỉ trông chờ vào các trung vệ. Khi cầu thủ có bóng bên phía đối phương bị áp sát đủ nhanh, chất lượng đường tạt sẽ giảm và hàng thủ phía sau cũng dễ xử lý hơn.

Chi tiết này cho thấy sai lầm của MU không bắt đầu ở thời điểm Solanke bật lên đánh đầu. Vấn đề xuất hiện sớm hơn, từ việc Tonali được thoải mái chỉnh bóng và lựa chọn điểm rơi.

Bàn thua phút 90+2 cho thấy MU vẫn chưa thực hiện tốt những yêu cầu phòng ngự mà Carrick đặt ra.

Nếu MU gây áp lực tốt hơn ở ngoài vùng cấm, Martinez có thể đã không phải xử lý một tình huống khó như vậy. Một pha bóng tưởng như chỉ là lỗi không chiến vì thế phản ánh cả vấn đề về cấu trúc phòng ngự và khả năng thực hiện yêu cầu chiến thuật.

HLV Carrick cũng thừa nhận sau trận rằng MU chơi dưới yêu cầu cả khi có bóng lẫn không bóng. Tottenham kiểm soát phần lớn hiệp một, nhiều lần khai thác khoảng trống và tạo ra những tình huống nguy hiểm trước khi Solanke cuối cùng ghi bàn ở cuối trận.

Bàn gỡ vì thế không hoàn toàn xuất hiện ngẫu nhiên. Trong phần lớn trận đấu, Tottenham vẫn tìm được cách đưa bóng vào các khu vực thuận lợi, còn MU không duy trì được cường độ áp sát cần thiết.

Điều đáng lo với HLV Carrick nằm ở chỗ ông đã nhận ra vấn đề và nhắc đi nhắc lại trên sân tập. Nhưng khi trận đấu bước vào thời điểm quan trọng nhất, các cầu thủ vẫn để đúng kịch bản mà HLV muốn ngăn chặn xảy ra.

Với MU, một bàn thua ở phút bù giờ đã đủ đau. Việc nó đến từ chính lỗi mà HLV Carrick đã cảnh báo từ trước còn cho thấy khoảng cách giữa yêu cầu chiến thuật và cách các cầu thủ thực hiện trên sân vẫn chưa được thu hẹp.

Highlights Manchester United 1-1Tottenham Rạng sáng 11/10, Manchester United hòa Tottenham với tỷ số 1-1 tại vòng 6 Premier League 2026/27.