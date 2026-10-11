Vỏ lãi gãy đôi, một thanh niên tử vong: Nhà tài trợ giải đua lên tiếng

Liên quan đến vụ vỏ lãi đang chạy bất ngờ gãy đôi khiến 1 nam thanh niên tử vong, trả lời PV Báo Điện tử VTC News sáng 11/10, bà Trịnh Ánh Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND phường Ngã Năm (TP Cần Thơ) cho biết, nạn nhân là Nguyễn Văn B. (29 tuổi), ở xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau, có đăng ký tham dự Giải vô địch đua vỏ composite phường Ngã Năm mở rộng năm 2026.

Nạn nhân chưa được ban tổ chức cuộc đua chốt danh sách để bốc thăm thi đấu vào lúc 15h ngày 9/10 thì xảy ra sự cố.

“Nạn nhân đăng ký tham gia giải đua vỏ lãi nhưng chưa đến giờ chúng tôi kiểm tra hồ sơ, xác nhận danh sách để bốc thăm”, bà Trịnh Ánh Nguyệt nói.

Chiếc vỏ lãi gãy đôi trị giá 5,3 triệu đồng. (Ảnh: Người dân cung cấp).

Theo chủ cửa hàng kinh doanh máy nổ ở xã Tân Tiến (đi cùng anh B.), gia đình nạn nhân làm nghề đóng đáy biển, cuộc sống khó khăn. Anh B. mất để lại con trai 7 tuổi. “Nhà tài trợ vỏ lãi đã hỗ trợ B. 10 triệu đồng, nhà tài trợ máy nổ hỗ trợ 5 triệu và 2 người của ban tổ chức giải đến nhà B. phúng điếu”, chủ cơ sở kinh doanh máy nổ kể.

Trò chuyện với phóng viên tối 10/10, ông Trần Văn Hải, chủ cơ sở vỏ lãi Phát Đạt composite Long An - Tây Ninh, xác nhận, đã hỗ trợ gia đình anh B. 10 triệu đồng. Theo ông Hải, đơn vị là một trong ba nhà tài trợ Giải Vô địch Đua vỏ composite phường Ngã Năm mở rộng năm 2026.

Để chuẩn bị cho giải này, Phát Đạt composite chở 10 chiếc vỏ lãi đến phường Ngã Năm để tham gia tài trợ. Các nhà tài trợ còn hỗ trợ 55 triệu đồng cho 55 vận động viên và mua bảo hiểm cho những người tham gia đua.

Nhà nạn nhân ở Cà Mau. (Ảnh: Anh Đào).

Theo ông Hải, trưởng đoàn của anh B. đặt mua một vỏ lãi nặng 40 kg với giá 5,3 triệu đồng. Ngày 9/10, trưởng đoàn cùng anh B. ra ngoài khu vực đua để test thử nhằm canh máy với chân vịt cho đồng bộ.

“Xem lại video thấy anh B. chạy đến chỗ có sóng của tàu ngược lại. Chạy tốc độ khoảng 70 km gặp sóng như vậy giống như xe chạy nhanh vấp ổ gà, nên vỏ lãi bay lên. Trước khi rớt xuống, vỏ lãi cắm mũi xuống nên gãy đôi”, chủ cơ sở vỏ lãi nói.

Gần 2 tuần trước, Phó Chủ tịch UBND phường Ngã Năm Trịnh Ánh Nguyệt ký thông báo số 107 về việc tổ chức Giải vô địch đua vỏ Composite phường Ngã Năm mở rộng năm 2026. Quy mô giải mở rộng các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với 48 vận động viên tham gia thi đấu cự ly 700 m vào ngày 10/10, tại đoạn sông bờ kè đường Nguyễn Trãi, khu vực 3, phường Ngã Năm.

Cơ cấu giải thưởng theo thông báo số 107 là 40 triệu đồng dành cho giải nhất cùng một vỏ lãi Phát Đạt, một máy nổ Lifan và một hộp số chân vịt AB. Giải nhì trị giá 10 triệu, giải ba 10 triệu và giải tư 5 triệu đồng kèm các hiện vật giống giải nhất.

Một trong những đồng nghiệp của anh B. chạy thử với tốc độ cao tại phường Ngã Năm nhưng không đội mũ bảo hiểm, không áo phao. (Ảnh: Minh Tân).

Các vận động viên tham dự sử dụng máy nổ 20HP (Pittong 92 mm hành trình tự do hoặc pittong 96 mm hành trình 72 mm) tương ứng với động cơ xăng Lifan MP460 hoặc Lifan MP520. Vỏ lãi quy định theo thông báo là vỏ Composite của Công ty Phát Đạt - Long An - Tây Ninh, chiều dài 5,2 m, cân nặng 40 - 45 kg.

Tuy nhiên, trước khi giải diễn ra thì xảy ra sự cố khiến anh B. tử vong. UBND phường Ngã Năm sau đó có thông báo gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành với nội dung ban tổ chức giải đua vỏ lãi nhận thấy khâu chuẩn bị giải chưa đảm bảo an toàn theo yêu cầu nên ngừng tổ chức.

Camera người dân ghi lại cảnh chiếc vỏ lãi bay lên rồi gãy đôi.