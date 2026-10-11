Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 diễn ra khi nào, ở đâu?

Đại hội lần thứ X có 48 môn thể thao với tổng cộng 973 nội dung thi đấu. Lễ khai mạc dự kiến tổ chức ngày 20.11, trong khi lễ bế mạc diễn ra ngày 12.12. Riêng môn bóng bàn đã tổ chức thi đấu từ tháng 8 tại Hải Phòng.

Bóng bàn là môn thi đấu đầu tiên tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Được tổ chức lần đầu vào năm 1985, Đại hội Thể thao toàn quốc là dịp đánh giá sự phát triển của thể thao thành tích cao tại các địa phương, đồng thời tuyển chọn và phát hiện những VĐV nổi bật cho các đội tuyển quốc gia.

Qua từng kỳ đại hội, các đơn vị có cơ hội kiểm chứng chất lượng đào tạo, hiệu quả đầu tư và chiều sâu lực lượng ở nhiều môn thể thao.

Theo đề xuất của Sở VHTT TP.HCM, các môn và phân môn được chia thành ba nhóm chính: Nhóm các môn thuộc chương trình Olympic, nhóm các môn nằm trong chương trình Đại hội Thể thao châu Á (Asian Games) và nhóm các môn thường xuyên xuất hiện tại SEA Games, cùng các môn thể thao dân tộc.

Đáng chú ý, sau 20 năm, Đại hội Thể thao toàn quốc trở lại TP.HCM. Việc đăng cai sự kiện đặt ra yêu cầu cao về chuẩn bị cơ sở vật chất, địa điểm thi đấu, nhân lực tổ chức và công tác điều hành, nhằm bảo đảm các cuộc tranh tài diễn ra an toàn, công bằng và hiệu quả.

Với sự tham gia của 36 đoàn thể thao cùng số lượng nội dung thi đấu lớn, Đại hội năm nay không chỉ là sân chơi đỉnh cao trong nước mà còn là dịp thúc đẩy phong trào thể thao tại các địa phương.

Công tác chuẩn bị kỹ lưỡng và tổ chức đồng bộ sẽ là nền tảng để hướng tới một kỳ đại hội thành công, góp phần nâng cao chất lượng thể thao Việt Nam.