Tuyển Việt Nam chuẩn bị đấu giao hữu với Nhật Bản và Qatar trước thềm Asian Cup 2027

Tuyển Việt Nam dự kiến có các trận giao hữu chất lượng trước thềm Asian Cup 2027

Theo thông tin từ truyền thông Nhật Bản, trận đấu giao hữu giữa tuyển Nhật Bản và tuyển Việt Nam dự kiến diễn ra vào ngày 30.12.2026 trên sân vận động Panasonic (Osaka) có sức chứa khoảng 40.000 chỗ ngồi và có bán vé phục vụ khán giả.

Quá trình đàm phán giữa VFF và JFA đang diễn ra rất thuận lợi và bước vào giai đoạn hoàn tất các điều khoản chi tiết cuối cùng.

Phía Nhật Bản coi Việt Nam là đối thủ thử nghiệm phù hợp nhằm chuẩn bị cho cuộc đối đầu với hai đại diện Đông Nam Á khác là Indonesia và Thái Lan tại bảng F Asian Cup 2027.

Do hầu hết các ngôi sao thi đấu ở châu Âu sẽ hội quân thẳng tại Arab Saudi, lực lượng của đội tuyển Nhật Bản ở trận giao hữu này dự kiến sẽ gồm chủ yếu là các cầu thủ thi đấu trong nước.

Về phía đội tuyển Việt Nam, cuộc đọ sức với đội bóng hàng đầu châu lục như Nhật Bản sẽ là cơ hội cọ xát vô cùng giá trị giúp các học trò của HLV Kim Sang-sik chuẩn bị kỹ lưỡng về tâm lý và chiến thuật trước khi chạm trán đối thủ mạnh là Hàn Quốc tại bảng E.

Trên bảng xếp hạng FIFA, Nhật Bản hiện xếp thứ 17, hơn Việt Nam 82 bậc. Lần gần nhất hai đội gặp nhau là tại vòng bảng Asian Cup 2023 với chiến thắng 4-2 nghiêng về Nhật Bản trên sân Al Thumama (Qatar).

Trước đó, tuyển Việt Nam từng gây bất ngờ khi cầm hòa Nhật Bản 1-1 ngay trên sân Saitama ở vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Bên cạnh cuộc đối đầu với Nhật Bản, VFF cũng đang tiến gần thỏa thuận với QFA về trận giao hữu với đội tuyển Qatar vào ngày 5.1.2027.

Trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra theo hình thức đấu kín nhằm phục vụ tối đa công tác thử nghiệm chiến thuật và đánh giá năng lực cầu thủ.

Việc chạm trán cả Nhật Bản và Qatar được xem là phần quan trọng trong kế hoạch chuẩn bị, giúp tuyển Việt Nam nâng cao khả năng thích ứng trước những đội bóng có trình độ chuyên môn cao.

Tại VCK Asian Cup 2027 diễn ra ở Arab Saudi, tuyển Việt Nam nằm trong bảng E và sẽ đá trận ra quân gặp UAE vào ngày 10.1, trước khi lần lượt chạm trán Hàn Quốc ngày 15.1 và Yemen ngày 20.1.