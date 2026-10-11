Hà Nội FC có chiến thắng đầu tiên tại V.League 2026-2027

Trận đấu muộn nhất của vòng 3 V.League 2026-2027 là màn đối đấu giữa Hà Nội FC và tân binh của mùa giải Bắc Ninh trên sân Hàng Đẫy.

Sau hai trận thua liên tiếp và đứng ở phía cuối bảng xếp hạng, Hà Nội FC hướng tới chiến thắng đầu tiên để trở lại với vị thế của đội bóng lớn cũng như tham vọng ở mùa giải năm nay.

Dù được thi đấu trên sân nhà nhưng Hà Nội FC có màn nhập cuộc không tốt trước Bắc Ninh và để đối thủ tạo ra những tình huống nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Quan Văn Chuẩn.

Những tình huống tấn công của Hà Nội FC không tạo được sự ổn định và các tuyến cũng không có sự gắn kết. Trong khi đó, Bắc Ninh cho thấy sự khác biệt với những pha tấn công sâu xuống biên để người cũ của Hà Nội FC là Fisher David bứt tốc kiến tạo cho đồng đội.

Phút thứ 27, Ngân Văn Đại đi bóng xâm nhập vòng cấm địa, Văn Quyết buộc phải truy cản khiến tiền đạo của Bắc Ninh ngã ra sân, trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền.

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài vẫn giữ quyết định thổi 11m. Brenner Marlos Varanda De Oliveira được giao trọng trách sút phạt đền. Cầu thủ này đánh lừa được Văn Chuẩn nhưng lại sút bóng đi chệch khung thành.

Thủ môn Văn Chuẩn và đồng đội ăn mừng sau khi cầu thủ Bắc Ninh thực hiện không thành công quả phạt đền.

Dù không phải nhận bàn thua nhưng Hà Nội FC vẫn thi đấu mờ nhạt, lối chơi không có sự thuyết phục trước tân binh của V.League 2026-2027.

Các cầu thủ của cả hai đều thi đấu quyết liệt khiến trận đấu trở nên căng thẳng với các pha phạm lỗi.

Bất ngờ đến ở phút thứ 78, Hà Nội FC tổ chức tấn công bên cánh phải, Hai Long có pha căng ngang rất tốt để Jung Andrew Patrick đệm bóng cận thành ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu.

Đây là bàn thắng thứ 2 của Jung Andrew Patrick cho Hà Nội FC ở mùa giải năm nay. Trước đó, ngoại binh này ghi bàn thắng trong trận thua trước Công an thành phố Hồ Chí Minh ở vòng đấu mở màn.

Ngoài ra Jung Andrew Patrick, Hà Nội FC còn một cầu thủ ghi bàn ở mùa giải năm nay là Nguyễn Văn Tùng trong trận đấu với SLNA.

Ở những phút còn lại của trận đấu, hai đội không thể ghi thêm bàn thắng và khép lại trận đấu với tỷ số 1-0 cho Hà Nội FC. Chiến thắng này giúp đội bóng HLV Harry Kewell có 3 điểm đầu tiên ở mùa giải, còn Bắc Ninh cũng nhận thất bại đầu tiên sau bất ngờ ở hai vòng đấu trước.