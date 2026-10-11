Liverpool-Manchester City: Hiểm địa Anfield chờ The Citizens

Liverpool chạm trán Manchester City. (Ảnh: FPT Play)

Man City miệng cười nhưng lòng như lửa đốt

114/115 cáo buộc liên quan đến vấn đề tài chính bị Ban tổ chức Premier League kết luận “Có tội” với đội chủ sân Etihad. Thông tin này chẳng khác gì một cú sốc giáng nặng vào giới chủ của Manchester City.

Dù tự tin kháng cáo nhưng khả năng thoát án phạt ở những cáo buộc này là rất thấp, thậm chí là không thể vì Ban tổ chức giải đã thu thập số liệu từ nhiều năm và khó có thể thay đổi cục diện.

Tuy nhiên, vấn đề hậu trường không làm ảnh hưởng đến màn trình diễn trên sân của thầy trò huấn luyện viên Enzo Maresca. Cựu trợ lý của người tiền nhiệm Pep Guardiola được kế thừa một đội hình khá ổn và bổ sung thêm chiều sâu lực lượng cho đội chủ sân Etihad.

Mặc dù Rodri đã chuyển sang khoác áo Barcelona nhưng The Citizens vẫn bay cao nhờ sự tỏa sáng của Erling Haaland. Tiền đạo người Na Uy đang đạt phong độ cao ở trong nước lẫn đấu trường châu lục.

Ở vòng đấu này, Man City chỉ vắng 2 cầu thủ là Phil Foden vì thẻ đỏ phải nhận ở vòng trước và Nico O’Reilly vì chấn thương. Dù vẫn đang đứng đầu bảng nhưng Man City vẫn muốn có kết quả tốt trước loạt trận sóng gió tới đây. Sau trận đấu này họ sẽ gặp PSG ở lượt trận vòng 2 của giai đoạn phân hạng (League Phase) Champions League trên sân nhà.

Erling Haaland đang có phong độ rất cao trong màu áo Man City. (Ảnh: MCFC)

Cơ hội nào cho Liverpool

Khả năng chiến thắng dành cho The Kop là khá thấp khi lực lượng đang là bài toán đau đầu với huấn luyện viên Andoni Iraola. Liverpool là một trong 2 đội ở Ngoại hạng Anh bị ảnh hưởng nặng nhất bởi “virus FIFA” cùng với Arsenal khi những Gakpo, Isak là những cái tên phải ngồi ngoài vì những vấn đề khác nhau, bên cạnh những ca chấn thương dài hạn trước đó là Leoni, Bradley và Ekitike.

Mặc dù cũng chưa phải nhận trận thua nào từ đầu mùa giống Man City (2 thắng, 3 hòa) nhưng 9 điểm có được sau 5 vòng đấu đầu tiên dưới triều đại của Andoni Iraola chỉ đạt ở mức “chấp nhận được” với người hâm mộ của The Kop. 7 bàn thắng, 4 bàn thua là điều mà huấn luyện viên người Tây Ban Nha này cần làm việc với đội ngũ cộng sự và các học trò.

Như đã đề cập trước đó, Isak sẽ phải nghỉ thi đấu vì bị đau cơ. Lúc này, tiền đạo người Thụy Điển đang là chân sút số 1 của Liverpool với 4 bàn thắng. Việc mất đi tiền đạo cắm số 1 lúc này trong bối cảnh Ekitike vẫn đang phải dưỡng thương cho thấy huấn luyện viên Andoni Iraola buộc phải trông chờ vào sự tỏa sáng của Victor Munoz hay Barcola ở mặt đầu ra bàn thắng trong quãng thời gian cả Isak và Ekitike ngồi ngoài.

Ai sẽ là người được nở nụ cười sau cùng?

Cả Andoni Iraola và Enzo Maresca không lạ nhau vì ở những đội bóng cũ của mình là Bournemouth và Chelsea, 2 vị chiến lược gia này đã từng đối đầu nhau 5 lần trong quá khứ. Khá bất ngờ khi Iraola chưa thắng được Maresca lần nào và phải nhận 2 trận thua, còn lại là 3 trận hòa.

Trong quá khứ, 2 đội đã gặp nhau 231 lần, trong đó Liverpool áp đảo với 110 trận thắng, Man City thắng 63 lần, còn lại là các trận đấu kết thúc với kết quả hòa. Nhưng trong 10 lần đối đầu gần nhất, Man City đang áp đảo với 5 trận thắng, Liverpool có 3 chiến thắng và còn lại là những trận đấu có kết quả hòa.

Ở mùa trước, 2 đội gặp nhau 3 lần ở cả Premier League lẫn Cúp FA và tất cả những trận đấu này khép lại với niềm vui cho đội bóng áo xanh thành Manchester.

Một Man City đang bay cao trên bảng xếp hạng và sở hữu lực lượng khá tốt sẽ làm khách tại “chảo lửa” Anfield nhưng Man City đang có lợi thế khá lớn về mặt lực lượng khi vắng ít hơn Liverpool nhưng bóng chưa lăn nên chưa thể nói trước được.

Liệu Erling Haaland sẽ tiếp tục “nổ súng” để góp công vào chiến thắng của đội hay Barcola cùng các đồng đội sẽ giữ lại điểm số trên sân nhà? Tất cả sẽ có câu trả lời sau trận đấu này.

Trận đấu giữa Liverpool và Manchester City sẽ diễn ra lúc 22 giờ 30 phút ngày 11/10, trực tiếp trên FPT Play.