Liên tiếp trẻ nhập viện vì nuốt dị vật

Thời gian qua, Khoa Ngoại nhi tổng hợp thuộc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ liên tiếp tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhi nhập viện do nuốt phải các loại dị vật khác nhau. Thực trạng này là hồi chuông cảnh báo tới các phụ huynh về nguy cơ tai nạn nghiêm trọng từ những vật dụng nhỏ bé, quen thuộc trong sinh hoạt hằng ngày của trẻ nhỏ.

Chỉ trong một thời gian ngắn, bệnh viện đã tiếp nhận nhiều ca cấp cứu tương tự. Ngày 14/9, bé N.G.H. (35 tháng tuổi, trú tại xã Thượng Long) nhập viện sau khi vô tình nuốt chi tiết của một món đồ chơi. Ban đầu, trẻ chỉ ho húng hắng và không bị khó thở. Tuy nhiên, qua nội soi, các bác sĩ phát hiện một dị vật kim loại sắc nhọn dạng hình cái búa đang mắc kẹt trong thực quản. Ê-kíp phẫu thuật đã nhanh chóng can thiệp, gắp thành công dị vật ra ngoài chỉ sau 5 phút và tiếp tục theo dõi sức khỏe cho bệnh nhi.

Dị vật giống hình cái búa được lấy ra từ thực quản của bé trai 35 tháng tuổi. Ảnh: BVCC.

Trước đó vài ngày, vào ngày 11/9, bệnh nhi Đ.G.H. (19 tháng tuổi, trú tại xã Vạn Xuân) cũng được đưa đến cấp cứu do nuốt phải một vật giống đầu bu-lông trong lúc chơi đùa. Kết quả chụp X-quang cho thấy dị vật bờ tù nằm ở vị trí ngang bờ trái thân đốt sống L5. Bác sĩ đã chỉ định thụt tháo để hỗ trợ trẻ đào thải dị vật tự nhiên và tiếp tục theo dõi sát sao.

Bệnh nhi được theo dõi tại bệnh viện sau khi được hỗ trợ lấy dị vật. Ảnh: BVCC.

Một trường hợp khác là bé N.T.Đ. (13 tháng tuổi, trú tại phường Vân Phú) nhập viện ngày 9/9 trong tình trạng quấy khóc từng cơn, ưỡn người và bỏ ăn uống. Hình ảnh X-quang ổ bụng ghi nhận 6 dị vật hình tròn kích thước khoảng 9x8mm, được xác định là các viên sỏi nhỏ trẻ nuốt phải tại trường học. Bệnh nhi sau đó cũng được thực hiện thủ thuật thụt tháo để đưa dị vật ra ngoài.

6 dị vật hình tròn (được cho là sỏi) được tìm thấy trong đường tiêu hoá của trẻ. Ảnh: BVCC

Bác sĩ Hoàng Minh Đức, Khoa Ngoại nhi tổng hợp cho biết, trẻ ở lứa tuổi nhỏ thường có thói quen tò mò, khám phá thế giới xung quanh bằng cách đưa các đồ vật cầm nắm được vào miệng. Mức độ nguy hại phụ thuộc lớn vào kích thước, vị trí mắc kẹt và bản chất của dị vật, trong đó pin cúc áo, nam châm hay các vật sắc nhọn là nguy hiểm nhất vì có thể gây thủng, bào mòn hoặc tổn thương nghiêm trọng đường tiêu hóa, đòi hỏi phải xử trí y tế khẩn cấp.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ trẻ nuốt phải dị vật, bác sĩ Đức khuyến cáo cha mẹ cần đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và xử trí kịp thời. Tuyệt đối không tự ý móc họng hay áp dụng các mẹo dân gian để chữa trị, bởi những tác động này có thể vô tình đẩy dị vật vào sâu hơn hoặc làm xước rách niêm mạc.

Để chủ động phòng ngừa, người chăm sóc cần dọn dẹp môi trường sống an toàn, để xa tầm tay trẻ các vật nhỏ như tiền xu, pin, linh kiện điện tử, đồng thời ưu tiên chọn đồ chơi phù hợp lứa tuổi, rõ nguồn gốc và thường xuyên loại bỏ những món đồ đã hư hỏng, dễ bung rời chi tiết.

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