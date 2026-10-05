Bé 12 tuổi nhập viện nguy kịch vì được bố mẹ cho ăn món 'vạn người mê' thay cơm

Mới đây, Bác sĩ thận Hong Yongxiang, Đài Loan, (Trung Quốc) cho biết bệnh thận đang có xu hướng trẻ hóa. Trong số những bệnh nhân trẻ tuổi mắc suy thận nặng mà ông tiếp nhận có một bé gái mới 12 tuổi.

Theo chia sẻ của bác sĩ trên chương trình sức khỏe Health 2.0, bé gái sống tại Đài Trung. Em được gia đình đưa tới bệnh viện khi sốt cao, suy nhược và nôn mửa dữ dội.

Tại viện sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm quả kiểm tra cho thấy cô bé bị urê huyết và suy thận mạn tính, chức năng thận đã suy giảm nghiêm trọng và phải điều trị lọc máu lâu dài. Đáng chú ý, bệnh nhi từng có tiền sử viêm cầu thận mạn từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, do gia đình bận rộn, việc theo dõi bệnh không được chú trọng đúng mức. Chế độ ăn của em cũng khá thiếu kiểm soát.

Sau khi khai thác tiền sử bệnh, bác sĩ cho biết một trong những món cô bé thường xuyên ăn là gà rán. Từ khi học lớp 2, em được cho tiền tiêu vặt và thường dùng để mua gà rán, có thời điểm ăn 4-5 lần mỗi tuần.

Bé 12 tuổi nhập viện vì thường xuyên ăn món khoái khẩu là trà sữa và gà rán. Ảnh minh họa: ETtodday.

Bác sĩ Hong cho rằng với người khỏe mạnh, việc thỉnh thoảng ăn đồ chiên rán không đồng nghĩa sẽ gây suy thận. Tuy nhiên, nếu tiêu thụ quá thường xuyên, chế độ ăn nhiều muối, chất béo và năng lượng có thể góp phần làm tăng nguy cơ béo phì, tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa - những yếu tố liên quan đến sức khỏe thận. Đặc biệt, với người vốn đã mắc bệnh thận, việc duy trì chế độ ăn không phù hợp có thể khiến bệnh tiến triển nhanh hơn.

Những món nên hạn chế để bảo vệ thận

Theo China News từ trường hợp của bệnh nhi, bác sĩ Hong khuyến cáo mọi người nên chú ý hơn đến chế độ ăn uống hàng ngày. Đặc biệt, 5 nhóm thực phẩm dưới đây không nên được sử dụng quá thường xuyên.

Uống trà sữa: Trà sữa chứa nhiều đường và năng lượng, đặc biệt khi thêm trân châu. Uống quá nhiều đồ uống có đường trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì, rối loạn đường huyết và tăng huyết áp. Đây đều là những yếu tố có thể ảnh hưởng xấu đến chức năng thận.

Thịt chế biến sẵn: Xúc xích, thịt nguội, giăm bông và nhiều loại thịt chế biến sẵn thường chứa lượng natri cao. Ăn quá nhiều muối có thể làm tăng huyết áp, từ đó tạo thêm áp lực lên thận. Một số sản phẩm còn chứa phốt pho và các chất phụ gia dùng trong quá trình chế biến, bảo quản. Người mắc bệnh thận càng cần chú ý lượng muối và thực phẩm chế biến sẵn trong khẩu phần hàng ngày.

Đồ chiên rán: Các món gà rán, thịt chiên xù, khoai tây chiên... thường chứa nhiều năng lượng và chất béo. Nếu ăn thường xuyên, những món này có thể góp phần gây tăng cân, béo phì, rối loạn mỡ máu và các vấn đề chuyển hóa. Đây đều là những yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh thận. Thay vì thường xuyên ăn đồ chiên, nên ưu tiên các món hấp, luộc, áp chảo hoặc nướng với lượng dầu phù hợp.

Nước ngọt có ga: Nước ngọt có đường chứa lượng đường cao và gần như không mang lại giá trị dinh dưỡng đáng kể. Nếu uống nước ngọt thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì và rối loạn đường huyết. Trong khi đó, tiểu đường và tăng huyết áp là những nguyên nhân quan trọng gây tổn thương thận. Do đó, hạn chế nước ngọt có đường là một trong những cách đơn giản để xây dựng chế độ ăn có lợi hơn cho sức khỏe lâu dài.

Nội tạng động vật: Nội tạng động vật như gan, lòng.. thường chứa nhiều cholesterol và purin. Ăn quá nhiều thực phẩm giàu purin có thể làm tăng axit uric, đặc biệt ở những người có cơ địa hoặc bệnh lý liên quan đến chuyển hóa axit uric. Điều này có thể làm tăng nguy cơ gout và một số vấn đề về đường tiết niệu. Đặc biệt nnhững người đã mắc bệnh thận càng không nên tự ý ăn quá nhiều nội tạng hoặc xây dựng chế độ ăn giàu đạm mà chưa có tư vấn chuyên môn.

Các chuyên gia lưu ý, suy thận không thể được quy cho một loại thực phẩm hay món ăn duy nhất mà thường liên quan đến nhiều yếu tố như bệnh lý nền, di truyền, huyết áp, đường huyết, cân nặng, thuốc sử dụng và chế độ ăn uống trong thời gian dài. Duy trì chế độ ăn uống khoa học từ sớm không chỉ góp phần bảo vệ chức năng thận mà còn giúp giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính về sau.

Cách ăn uống tốt cho thận Người mắc bệnh thận cần đặc biệt chú ý chế độ ăn để giảm gánh nặng cho cơ quan này. Tùy tình trạng bệnh, bác sĩ có thể khuyến cáo kiểm soát lượng muối, kali, phốt pho, protein và nước trong khẩu phần. Ăn đủ và đúng loại protein: Không nên ăn quá nhiều đạm, ưu tiên nguồn protein nạc theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng. Chọn chất béo lành mạnh: Hạn chế chất béo bão hòa, ưu tiên các loại dầu thực vật như dầu ô liu. Ưu tiên carbohydrate lành mạnh: Chọn ngũ cốc nguyên hạt, rau củ và trái cây phù hợp; hạn chế bánh kẹo, nước ngọt và đồ uống nhiều đường. Ăn nhạt: Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn và không nên thêm quá nhiều muối khi chế biến. Lượng natri thường được khuyến nghị ở mức dưới 2.300 mg/ngày, nhưng người bệnh có thể cần mức thấp hơn theo chỉ định. Kiểm soát khẩu phần: Ăn chậm, chú ý cảm giác no và tránh ăn quá mức.