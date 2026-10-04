Nội soi gắp thành công chiếc còi nhựa trong phổi phải bé trai

Chiếc còi nhựa kích thước 14x4mm được gắp ra khỏi phổi phải bé trai. Ảnh: BVCC

Bệnh nhi tên L.T.K., 11 tuổi, ở xã Hưng Thịnh, nhập viện cấp cứu ngày 3-10 trong tình trạng tỉnh. Người nhà bệnh nhi cho biết bé trai thổi chiếc còi nhựa hình trụ thì vô tình nuốt phải. Sau khi nuốt phải chiếc còi, bé trai thấy vướng ở ngực phải, thở rít như tiếng còi.

Tại Khoa Cấp cứu, bệnh nhi được chỉ định chụp X-quang, CT. Kết quả phát hiện hình ảnh dị vật nằm trong lòng phế quản trung gian bên phải. Các bác sĩ cấp cứu sau đó đã liên hệ với ê kíp nội soi hô hấp, bác sĩ gây mê để đánh giá khả năng thực hiện nội soi phế quản cho bệnh nhi.

Sau khi thực hiện gây mê cho bệnh nhi, các bác sĩ đã đưa ống nội soi phế quản mềm vào trong lòng mask thanh quản, đưa tới phổi phải của bệnh nhi và sử dụng kềm gắp thành công chiếc còi nhựa hình trụ, màu trắng, kích thước 14x4mm ra ngoài.

Bác sĩ Trần Lê Duy Cường, Phụ trách khoa Hô hấp, người trực tiếp thực hiện kỹ thuật này cho biết: Kỹ thuật nội soi phế quản là kỹ thuật cao, mới được triển khai tại bệnh viện từ năm 2025. Đây là ca nội soi phế quản gắp dị vật thứ 2 được thực hiện tại bệnh viện. Cái khó trong quá trình triển khai nội soi phế quản là công tác gây mê, đảm bảo việc quản lý đường thở và duy trì sinh hiệu ổn định cho bệnh nhi trước, trong và sau nội soi.

Bác sĩ Cường lưu ý, hóc dị vật là một tai nạn nguy hiểm. Trường hợp này, dị vật dễ làm bít tắc phổi dẫn đến xẹp phổi. Nếu để lâu không phát hiện sẽ dẫn đến viêm phổi tái phát nhiều lần, tốn nhiều chi phí điều trị, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Nếu dị vật nằm ở đường phế quản hoặc dị vật to có thể khiến người bệnh ngưng thở, tử vong.

Do đó, những gia đình có con nhỏ nên cẩn trọng, không để những vật nhỏ trong tầm tay trẻ. Đồng thời giáo dục trẻ không được ngậm các đồ dùng, vật dụng nhỏ trong miệng; khi ăn uống không cười đùa vì có thể dẫn đến sặc, hóc thức ăn, có thể để lại hậu quả nguy hiểm.