Lễ khai mạc ASIAD 20 có gì?

Theo dự kiến, Lễ khai mạc ASIAD 20 diễn ra lúc 18h ngày 19/9 theo giờ Nhật Bản (16h giờ Việt Nam) tại sân vận động Paloma Mizuho (TP Nagoya). Chương trình dự kiến kéo dài khoảng 2 giờ.

Sân vận động Paloma Mizuho. Ảnh: Reuters.

Khác với xu hướng sử dụng sân khấu quy mô lớn cùng công nghệ trình chiếu và hiệu ứng thị giác dày đặc tại một số kỳ đại hội gần đây, nước chủ nhà Nhật Bản lựa chọn cách thể hiện chú trọng vào con người, chuyển động và bản sắc văn hóa địa phương. Những vận động viên, lá cờ và đội hình biểu diễn trên mặt sân sẽ trở thành thành phần chính tạo nên hình ảnh của lễ khai mạc.

Chương trình mang chủ đề “Harmonic Heart Beat” (Hòa chung nhịp đập trái tim), phát triển từ ý tưởng tổng thể “Heart Beat Aichi-Nagoya” và gắn với khẩu hiệu “Imagine One Asia” của Đại hội. Hình ảnh trái tim và nhịp đập được lựa chọn làm sợi dây kết nối các vận động viên, khán giả cũng như những nền văn hóa khác nhau của châu Á.

Theo ý tưởng của Ban tổ chức, mỗi vận động viên đến từ một quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau nhưng cùng chia sẻ niềm đam mê thể thao. Vì vậy, hình ảnh, âm thanh và biểu tượng nhịp tim sẽ xuất hiện xuyên suốt chương trình, chuyển tải thông điệp về sự đoàn kết và kết nối thông qua thể thao.

Honohon - linh vật của Đại hội Thể thao châu Á ASIAD 2026. Ảnh: anocolympic.org

Đứng sau chương trình là Tổng đạo diễn Yukihiko Tsutsumi, nhà làm phim và đạo diễn sinh ra tại Nagoya. Thay vì biến lễ khai mạc thành một chương trình trình diễn công nghệ đơn thuần, ê-kíp tổ chức hướng tới việc kể câu chuyện về Aichi - Nagoya, nơi những giá trị truyền thống song hành với nhịp sống hiện đại.

Công nghệ vẫn được sử dụng nhưng không giữ vai trò trung tâm. Một trong những chi tiết đáng chú ý là hệ thống cánh tay robot công nghiệp được sử dụng để điều khiển những lá đại kỳ. Qua đó, công nghệ hỗ trợ cho các chuyển động và hình ảnh trên sân thay vì trở thành yếu tố chính của màn trình diễn.

Không khí ngày khai mạc sẽ bắt đầu từ nhiều giờ trước nghi lễ chính thức. Từ 16h theo giờ Nhật Bản, Ban tổ chức bố trí chương trình biểu diễn khởi động với sự tham gia của nhóm nhạc nam INI cùng Shigo District Bō-no-te Preservation Society - tổ chức bảo tồn nghệ thuật truyền thống Bō-no-te của địa phương. Sự xuất hiện của hai loại hình biểu diễn cho thấy ý tưởng kết hợp văn hóa truyền thống với âm nhạc hiện đại của nước chủ nhà.

Sáng 18/9, Đoàn Thể thao Việt Nam đã tham dự lễ chào đón và thượng cờ ASIAD 20, diễn ra tại Fuji Plaza, Garden Pier, cảng Nagoya (Nhật Bản). Ảnh: Bùi Lượng

Một trong những nghi thức quan trọng nhất của lễ khai mạc là thắp đài lửa ASIAD 20. Ngọn lửa Đại hội được thắp tại Tokyo ngày 18/8 trước chiếc vạc từng sử dụng tại ASIAD 1958, sau đó tới Hiroshima và tiếp tục hành trình qua nhiều địa phương của tỉnh Aichi trước khi tiến vào sân vận động trong lễ khai mạc.

Hành trình của ngọn lửa kết nối ba lần Nhật Bản đăng cai Đại hội Thể thao châu Á, gồm Tokyo 1958, Hiroshima 1994 và Aichi - Nagoya 2026. ASIAD 20 cũng đánh dấu sự trở lại của Đại hội tại Nhật Bản sau 32 năm.

Danh tính người thực hiện nghi thức châm đài lửa cuối cùng được Ban tổ chức giữ kín trước giờ khai mạc. Đây được xem là một trong những khoảnh khắc đáng chờ đợi nhất của chương trình bên cạnh màn diễu hành của các đoàn thể thao.

Tại ASIAD 20, một số vận động viên và cán bộ các đoàn được bố trí ăn, ở ngay trên tàu du lịch Costa Serena neo tại Cảng Nagoya. Ảnh: Thu Sâm

Không khí ASIAD 20 cũng không chỉ giới hạn trong sân vận động Paloma Mizuho. Tại trung tâm Nagoya, chương trình “ONE ASIA WORLD” kết hợp thể thao, âm nhạc, văn hóa và ẩm thực được tổ chức nhằm đưa không khí Đại hội đến gần hơn với người dân địa phương và du khách.

ASIAD 20 có 43 môn thể thao, 71 phân môn với 469 nội dung tranh huy chương. Đại hội năm nay cũng xuất hiện nhiều môn mới hoặc lần đầu được đưa vào chương trình thi đấu chính thức như võ thuật tổng hợp (MMA), padel, lướt sóng, teqball và taekwondo ảo. Thể thao điện tử tiếp tục là môn tranh huy chương sau khi lần đầu xuất hiện chính thức tại ASIAD 19 ở Hàng Châu.

Với cách tổ chức hướng tới sự tinh gọn, lễ khai mạc ASIAD 20 được chủ nhà Nhật Bản xây dựng như sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Từ màn trình diễn trên bầu trời Aichi, âm nhạc, nghệ thuật truyền thống đến những lá cờ và chuyển động trên sân vận động, tất cả cùng hướng tới thông điệp “Harmonic Heart Beat” - những trái tim khác nhau cùng chung một nhịp đập thể thao.