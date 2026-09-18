Tay vợt pickleball số 2 thế giới 'đội mưa' đi thuyền ở Tràng An

Anna Bright đội mưa đi thuyền, leo gần 500 bậc ở Ninh Bình Sau hành trình phượt xe máy ở Hà Giang, Anna Bright tiếp tục khám phá Ninh Bình, bất chấp mưa lớn và thời tiết không thuận lợi.

Sau hành trình phượt Hà Giang (tỉnh Tuyên Quang), tay vợt pickleball số 2 thế giới Anna Bright đến Ninh Bình đúng thời điểm địa phương này và nhiều tỉnh, thành miền Bắc có mưa lớn. Dù thời tiết không thuận lợi, nữ du khách vẫn tiếp tục lịch trình tham quan theo kế hoạch.

Anna bắt đầu ngày mới với một ly cà phê muối - món đồ uống mà cô yêu thích. Sau đó, cô gọi xe máy công nghệ đến khu du lịch sinh thái Tràng An, thích thú với cảm giác ngồi sau xe và xem đây là cách thú vị để khám phá Ninh Bình.

Dù trời mưa, nữ du khách vẫn ấn tượng với cảnh quan Tràng An, nhận xét nơi đây "tuyệt đẹp". Cô đi thuyền, dự định tham quan các hang động nhưng không thể thực hiện do mưa lớn khiến mực nước tại một số hang động trong di sản Tràng An dâng cao.

Để đảm bảo an toàn cho du khách, Ban quản lý di sản Tràng An đã thông báo điều chỉnh tuyến tham quan trong ngày 16/9. Tuyến được điều chỉnh gồm: Bến thuyền - Đền Trình - Núi Ngọc - Hành Cung Vũ Lâm - Thủy Đình - Bến thuyền.

Anna đội mưa, đi thuyền ở Tràng An.

Rời Tràng An, Anna đến núi Ngọa Long thuộc khu du lịch Hang Múa, cách trung tâm Ninh Bình khoảng 7 km. Từ chân núi, cô phải vượt gần 500 bậc thang để lên đỉnh.

Anna thừa nhận ban đầu không muốn leo núi trong thời tiết mưa lớn. Tuy nhiên, vì đã đến nơi, cô quyết định tiếp tục với suy nghĩ "chặng đường xuống có thể còn khó khăn hơn". Trên đường lên, du khách dừng lại chụp ảnh khi bắt gặp hình ảnh một con rồng.

Sau khoảng 100 bậc thang, Anna nhận thấy quyết định tiếp tục là đúng đắn khi cảnh quan càng lên cao càng đẹp. Trong bộ dạng ướt sũng vì mưa, cô tự trêu bản thân "đây có lẽ là lúc mình trông kém sắc nhất", nhưng trải nghiệm lại đáng giá nhất.

"Hành trình này như việc những cô gái cá tính đôi khi phải làm một việc đến 2 lần, nhưng cuối cùng vẫn thấy trải nghiệm xứng đáng", Anna hài hước.

Anna ngắm toàn cảnh khu vực Tam Cốc từ đỉnh núi Ngọa Long.

Suốt đường lên núi, tay vợt pickleball nhận ra mình đi nhầm hướng nhưng vẫn quyết định leo tiếp. Dù mưa lớn khiến khung cảnh phủ sương và camera điện thoại không thể ghi lại trọn vẹn vẻ đẹp trước mắt, cô vẫn đánh giá trải nghiệm này "rất đáng giá". Cuối cùng, Anna lên đến đỉnh núi, từ đây ngắm toàn cảnh Tam Cốc và dòng Ngô Đồng.

Đây cũng là góc nhìn được nhiều khách Tây đánh giá cao, với cảnh quan được so sánh về độ ấn tượng với một số điểm ngắm từ trên cao khác tại Việt Nam như đèo Mã Pí Lèng (Tuyên Quang) hay Lìm Mông (Yên Bái cũ, nay là tỉnh Lào Cai).

"Tôi phải tập trung hơn khi xuống núi vì cảm thấy chặng đường này đáng sợ hơn lúc leo lên", cô viết, cho biết sau một buổi sáng ngoài trời giữa thời tiết mưa, cô dự định tìm một bát phở, đồ uống hoặc món ăn nóng để làm ấm người.

Du khách phải leo gần 500 bậc đá để lên đến đỉnh núi Ngọa Long.

Cách Hà Nội khoảng 100 km, Ninh Bình phù hợp với những du khách có ít thời gian nhưng muốn trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên. Từ ngày 14 đến 16/9, địa phương có mưa lớn do khiến một số tuyến tham quan bị ngập hoặc phải điều chỉnh hành trình. Một số hang động và hoạt động ngủ đêm trong rừng cũng tạm dừng để đảm bảo an toàn cho du khách.

Trong 8 tháng, Ninh Bình đón khoảng 19,78 triệu lượt khách, tăng 24,13% so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 98,93% kế hoạch năm. Trong đó, khách nội địa đạt khoảng 17,57 triệu lượt, khách quốc tế khoảng 2,2 triệu lượt.

Tổng thu từ hoạt động du lịch trong 8 tháng ước đạt hơn 20.611 tỷ đồng, tăng 21,8% so với cùng kỳ và vượt 3,05% kế hoạch cả năm.

"Thời gian tới, cùng với mục tiêu tăng lượng khách và doanh thu, tỉnh xác định yêu cầu nâng cao chất lượng điểm đến, kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và đặt an toàn lên hàng đầu trong tổ chức các hoạt động du lịch", đại diện Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình nói.

Trước đó, Anna đã có 2 ngày khám phá Hà Giang Loop bằng xe máy, kết hợp trekking (đi bộ đường dài), tắm thác và trải nghiệm văn hóa địa phương. Nữ tay vợt gọi Hà Giang Loop là "một giấc mơ", bày tỏ chuyến đi mang đến nhiều góc nhìn mới về cuộc sống, con người Việt Nam.

Anna phượt Hà Giang bằng xe máy cùng tài xế địa phương.

Anna Bright sinh năm 1999 tại Florida, Mỹ. Trước khi theo đuổi sự nghiệp pickleball, cô từng là tay vợt tennis NCAA, đại diện Đại học California, Berkeley. Từ năm 2022, Bright bắt đầu thi đấu pickleball chuyên nghiệp. Hiện tay vợt 26 tuổi thi đấu cho đội St. Louis Shock tại MLP và xếp hạng số 2 trong nhóm các vận động viên nữ hàng đầu.

Châu Sa