Đại biểu ấn nút khai mạc Festival nông sản, OCOP, làng nghề gắn kết du lịch Tuyên Quang năm 2026. (Ảnh: Đức Thắng)

Đây là lần đầu tiên Festival được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang, tạo không gian kết nối sản xuất, thương mại, quảng bá sản phẩm nông sản, OCOP, làng nghề với phát triển du lịch. Festival diễn ra từ ngày 18 đến 24/9 tại khu vực đường 17/8, phường Minh Xuân, quy tụ 120 gian hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã đến từ 17 tỉnh, thành phố.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang trao chứng nhận OCOP 5 sao cho Trà Shan Tuyết Hồng Thái của Hợp tác xã Sơn Trà, xã Hồng Thái. (Ảnh: Đức Thắng)

Tại Festival, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã trao chứng nhận sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia cho Trà Shan tuyết Hồng Thái (1 tôm 1 lá) của Hợp tác xã Sơn Trà, xã Hồng Thái. Việc sản phẩm đạt OCOP 5 sao góp phần khẳng định chất lượng, giá trị và thương hiệu của sản phẩm chè đặc trưng của tỉnh, mở thêm cơ hội quảng bá, kết nối thị trường.

Các gian hàng tại Festival giới thiệu, quảng bá đa dạng sản phẩm nông sản, OCOP, sản phẩm làng nghề đặc trưng của các địa phương. Thông qua hoạt động trưng bày, giao thương và kết nối, Festival tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng; đồng thời giới thiệu nét đặc sắc về văn hóa, làng nghề và sản phẩm địa phương gắn với hoạt động du lịch.

Đại biểu tham quan gian hàng OCOP.

Đây là dịp để Tuyên Quang tăng cường quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP, làng nghề, đồng thời kết nối các hoạt động sản xuất, thương mại với du lịch. Qua đó, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm và tạo thêm điểm đến hấp dẫn cho người dân, du khách trong dịp Lễ hội Thành Tuyên năm 2026.