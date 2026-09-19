Thống kê báo động của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Philippines

U23 Việt Nam cần đến khoảnh khắc lóe sáng của Thanh Nhàn để phá lưới U23 Philippines ở lượt trận 2 vòng bảng Asiad 20. Sau đường chuyền dài của đồng đội, Thanh Nhàn xâm nhập vòng cấm địa với những cầu thủ U23 Philippines bao vây. Tuyển thủ U23 Việt Nam dứt điểm trong tư thế khó nhưng vẫn đưa trái bóng vượt qua tầm với thủ môn của Philippines.

Hai trận liên tiếp ở Asiad 20, U23 Việt Nam tự làm khó mình vì phung phí cơ hội. Các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh bỏ lỡ rất nhiều cơ hội mười mươi và cần đến khoảnh khắc lóe sáng của cá nhân. Ở trận đấu trước đó, Ngọc Mỹ đánh đầu ghi bàn vào lưới U23 Kuwait sau pha bóng bật cao đánh đầu vào cuối trận.

Các tiền đạo, tiền vệ U23 Việt Nam phung phí quá nhiều cơ hội

Tiền đạo U23 Việt Nam không hay và kém may

Với 31 pha dứt điểm sau 2 trận, U23 Việt Nam tìm đến khung thành đối phương 14 lần nhưng chỉ chuyển hóa được 3 bàn. Đây là hiệu suất báo động, đòi hỏi thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh phải tìm ra giải pháp khắc phục.

Qua 2 trận ở Asiad 20, U23 Việt Nam dễ dàng áp đặt thế trận trước U23 Kuwait và U23 Philippines. Ở trận đấu mới nhất, trong hiệp một, có thời điểm U23 Việt Nam cầm bóng đến 78%. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh được thoải mái tấn công nhưng thiếu ý tưởng trước một U23 Philippines chơi tương đối kỷ luật.

Highlight U23 Việt Nam 2-0 U23 Philippines.

Chúng ta dồn bóng sang cánh trái liên tục để Phi Hoàng xử lý, nỗ lực tìm cơ hội để tạt nhưng miếng đánh đó không hiệu quả. Sang hiệp 2, Phi Hoàng rời sân, bóng được luân chuyển sang cánh đối diện của Minh Phúc. U23 Việt Nam dần thay đổi phương án tấn công, chuyển sang thực hiện nhiều đường chuyền dài để rút ngắn thời gian đưa bóng về 1/3 cuối sân của U23 Philippines.

Phần lớn pha dứt điểm của U23 Việt Nam sau 2 trận đến từ sút xa và các tình huống kết thúc đường bóng bổng. Sự kết nối trong lối chơi của "Các chiến binh sao vàng", dẫn đến những pha phối hợp sắc nét, tạo cơ hội, chưa xuất hiện nhiều. Khi cơ hội đến, U23 Việt Nam bỏ lỡ dễ dàng.

Trong trận U23 Kuwait, U23 Việt Nam đưa bóng dội khung gỗ đối phương 4 lần. Các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh kém may mắn, nhưng bản chất sau cùng vẫn là khả năng dứt điểm chưa sắc sảo để kết thúc hoàn hảo tình huống. Sau 2 trận chạm trán đối thủ yếu hơn và được "bắn phá" khung thành thoải mái, đã đến lúc các tiền đạo Việt Nam phải cải thiện độ hiệu quả ở khâu dứt điểm để chạm trán U23 Uzbekistan.

"Vết gợn" trong chiến thắng của U23 Việt Nam

Ở trận ra quân, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh phung phí hơn 10 cơ hội, để rồi bị đối thủ chọc thủng lưới và chơi trong những phút lo sợ. Đến trận U23 Philippines, kịch bản cũ lặp lại khi U23 Việt Nam bỏ lỡ nhiều cơ hội trong thế trận áp đảo và suýt bị thủng lưới trước.

Nếu không có những đầu ngón tay của Cao Văn Bình, U23 Việt Nam đã thủng lưới từ pha sút xa của Sandro Reyes. Sau đó, U23 Philippines có thêm 2 cơ hội rõ rệt để làm rung mành lưới U23 Việt Nam.

Hàng thủ U23 Việt Nam dưới sự chỉ huy của Lý Đức đang chơi không ổn.

Hàng thủ của U23 Việt Nam liên tục để lộ khoảng hở "chí mạng" ở Asiad 20. Khi Nhật Minh bận khoác áo đội tuyển, HLV Đinh Hồng Vinh sử dụng bộ ba Lý Đức, Nguyên Hoàng và Đức Anh.

Trong bàn thua trước U23 Kuwait, Đức Anh mắc lỗi trực tiếp vì không theo kèm cầu thủ đối phương. Đến trận gặp U23 Philippines, theo cùng một kịch bản, hàng thủ U23 Việt Nam bị đánh bại vì những tình huống treo bóng sâu vào cột 2 của đối thủ.

Qua 2 trận đấu, thủ môn Văn Bình có 2 tình huống cứu thua bằng những đầu ngón tay. Phút 48 ở trận hòa U23 Kuwait, đối thủ thoải mái sút từ ngoài vòng cấm và may cho U23 Việt Nam khi Văn Bình kiểm soát tốt tình huống. Cũng là phút 48 ở trận gặp U23 Philippines, Lý Đức, Quốc Việt và Quốc Cường không áp sát Reyes, để đối phương dốc bóng gần 20m trước khi dứt điểm.

Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh còn nhiều việc để làm trước khi chạm trán U23 Uzbekistan trong trận quyết định tại bảng đấu. Thực lực của U23 Uzbekistan mạnh vượt trội U23 Kuwait và U23 Philippines, do đó "Các chiến binh sao vàng" cần phòng ngự kín kẽ hơn. Và chắc chắn một điều, chúng ta khó tạo ra một loạt cơ hội để thỏa sức bắn phá khung thành U23 Uzbekistan, nên khả năng tận dụng của các tiền đạo sẽ quyết định nhiều đến kết quả.