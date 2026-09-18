'Làng Du lịch tốt nhất thế giới' Lô Lô Chải đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Ngày 18.9, thông tin từ UBND xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang, nhân dân và cán bộ thôn Lô Lô Chải vừa đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba theo Quyết định số 1190/QĐ-CTN của Chủ tịch nước.

Phần thưởng ghi nhận thành tích xuất sắc của nhân dân và cán bộ thôn Lô Lô Chải trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2026.

Bên trong làng du lịch Lô Lô Chải, xã Lũng Cú (Tuyên Quang)

Một trong những thành tích nổi bật của làng du lịch Lô Lô Chải là phát huy giá trị văn hóa truyền thống để phát triển du lịch cộng đồng, tạo thêm sinh kế và nâng cao đời sống người dân.

Làng du lịch Lô Lô Chải nằm dưới chân núi Rồng, phía bắc Cột cờ Lũng Cú, thuộc khu vực Đồng Văn cũ, nổi bật với cảnh quan hài hòa và bản sắc văn hóa của cộng đồng người Lô Lô.

Từ cuộc sống chủ yếu dựa vào trồng ngô, trồng lúa trên vùng núi đá, người dân Lô Lô Chải đã phát triển homestay, ẩm thực, văn nghệ dân gian và giới thiệu sản vật địa phương.

Đến cuối năm 2025, toàn thôn có 120 hộ, trong đó 56 hộ tham gia làm du lịch, các cơ sở lưu trú chú trọng giữ kiến trúc nhà trình tường và không gian văn hóa truyền thống.

Những giá trị văn hóa được gìn giữ trong đời sống hằng ngày cũng trở thành nét riêng của sản phẩm du lịch, giúp du khách tiếp cận không gian sinh hoạt và văn hóa của người Lô Lô.

Từ tháng 10.2025, lượng khách đến làng du lịch Lô Lô Chải tăng mạnh sau khi ngôi làng được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc vinh danh là “Làng Du lịch tốt nhất thế giới”.

Danh hiệu quốc tế ghi nhận những nỗ lực của cộng đồng trong bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, văn hóa bản địa và phát triển du lịch theo hướng bền vững.

Trong dịp cao điểm nghỉ lễ 2.9, nơi đây đón khoảng 1.200 - 1.300 lượt khách mỗi ngày

Trong dịp nghỉ lễ 2.9 vừa qua, làng du lịch Lô Lô Chải gần như kín phòng, nhu cầu lưu trú tập trung cao nhất trong khoảng thời gian từ 30.8-3.9, lượng khách tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Trưởng thôn Sình Dỉ Gai, trong những ngày cao điểm, nơi đây đón khoảng 1.200-1.300 lượt khách mỗi ngày, tạo áp lực lớn hơn cho các cơ sở phục vụ du lịch.

Trong 5 ngày nghỉ lễ 2.9, Tuyên Quang đón khoảng 168.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt gần 12.000 lượt và khách nội địa đạt 156.000 lượt.

Doanh thu du lịch của tỉnh trong kỳ nghỉ lễ ước đạt 443,5 tỉ đồng, riêng Lũng Cú là một trong những địa bàn đông khách, với công suất phòng có thời điểm đạt 80%.

Từ những giá trị văn hóa được gìn giữ trong cộng đồng, làng du lịch Lô Lô Chải đang xây dựng hướng phát triển du lịch gắn với đời sống người dân và bảo tồn bản sắc địa phương.