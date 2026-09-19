Đà Nẵng ra mắt show diễn mới phục vụ khách du lịch

Nghệ thuật tuồng được trình diễn tại show diễn. Ảnh: NGỌC HÀ

Khai Hà Nhất Thống Yến thuộc chuỗi “Di sản Dạ Yến” là sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống, câu chuyện lịch sử và trải nghiệm ẩm thực, được xây dựng dành cho khán giả và du khách muốn khám phá văn hóa Đà Nẵng theo một cách mới.

Lấy cảm hứng từ công cuộc đào kênh Vĩnh Tế và cuộc đời danh thần Thoại Ngọc Hầu, mạch chuyện dẫn dắt khán giả qua ba chương: “Khai Kinh Lập Địa”, “Thủy Lộ Thông Thương” và “Nhất Thống Thái Bình”.

Nghệ thuật dân ca gợi không gian đời sống sinh động, gần gũi. Ảnh: NGỌC HÀ

Chương “Khai Kinh Lập Địa” gợi lại thử thách của hành trình mở đất và khơi dòng. Chương “Thủy Lộ Thông Thương” khắc họa sức sống được đánh thức khi thủy lộ hình thành, mở đường cho giao thương và cộng cư.

Chương cuối “Nhất Thống Thái Bình” đưa câu chuyện đến không khí thái bình, sum vầy.

Dân ca, hô hát bài chòi, tuồng, kịch, múa, âm nhạc truyền thống và nhạc cụ dân tộc… được dàn dựng xuyên suốt ba chương.

Mỗi loại hình đảm nhận một chức năng trong cấu trúc kể chuyện: dân ca gợi không gian đời sống; bài chòi mang âm sắc miền Trung; nghệ thuật tuồng tạo chiều sâu ước lệ và khí chất trang trọng; các lớp kịch dẫn dắt tình huống, nhân vật; múa và nhạc cụ dân tộc kết nối nhịp điệu, cảm xúc.

Không gian yến tiệc hoàng cung được đưa vào chương trình. Ảnh: NGỌC HÀ

Trong “Khai Hà Nhất Thống Yến”, ẩm thực đặc trưng Đà Nẵng không phải phần phục vụ tách rời mà được đặt trong mạch kể của chương trình. Món ăn, không gian yến tiệc, tiết tấu âm nhạc và diễn biến sân khấu được kết nối để trải nghiệm của khán giả đi từ thị giác, thính giác đến vị giác.

Cách tổ chức này làm rõ tinh thần của một hospitality show (chương trình biểu diễn nghệ thuật kết hợp trải nghiệm dịch vụ): mỗi điểm chạm đều góp phần kể cùng một câu chuyện về vùng đất và con người.

Đa dạng các loại hình nghệ thuật trong show diễn. Ảnh: NGỌC HÀ

Chương trình góp phần thực hiện định hướng phát triển sản phẩm du lịch đêm có bản sắc tại Đà Nẵng, đồng thời mở rộng khả năng hiện diện của di sản trong đời sống đương đại.