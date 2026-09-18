Phú Thọ rực rỡ trong MV của Phương Mỹ Chi

Tối ngày 16/9, Phương Mỹ Chi phát hành MV Thử lòng quân tử - track thứ 3 trong album Dân chơi dân ca. Xuyên suốt MV, nữ ca sĩ tiếp tục mở rộng hành trình tìm hiểu điểm đến và văn hóa Việt bằng cách đưa người xem ngược dòng về đất Tổ Phú Thọ qua những góc máy đẹp.

Từ hình ảnh đình làng cổ, các điệu múa lấy cảm hứng từ loại hình dân ca nghi lễ hát Xoan đến phục trang được cách tân, MV đã xây dựng thế giới thị giác đậm màu sắc Bắc Bộ.

Đình Hùng Lô hơn 300 tuổi

Đình Hùng Lô (phường Vân Phú, Phú Thọ) được đưa vào bối cảnh chính của MV. Ngôi đình là quần thể di tích lịch sử văn hóa xây dựng trên dải đất 5.000 m, gồm 5 gian nhà tiền tế, phương đình, lầu chuông, lầu trống và tòa đại đình. Tất cả làm từ những loại gỗ quý hiếm như đinh, lim, sến, táu.

Vào đời Lê Hy Tông (1967), người dân nơi đây đã dựng miếu thờ phụng Vua Hùng đời thứ 18, hướng về núi Nghĩa Lĩnh. Đến năm 1990, đình Hùng Lô được công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia.

Đình Hùng Lô xuất hiện trong MV. Ảnh: Phương Mỹ Chi.

Tòa đại đình đi theo kết cấu 3 gian, 2 chái truyền thống. Kiến trúc tổng thể thời Lê gần như lưu giữ nguyên vẹn với 4 mái rộng cao, 4 góc đao cong vút. Nóc đình đắp lưỡng long chầu nguyệt. Bên trong đại đình, các cột kèo có nhiều bức phù điêu, tranh vẽ các tích như Đinh Bộ Lĩnh tập trận, ông lão câu cá...

Đình Hùng Lô đang thờ Ất Sơn Thánh Vương, Viễn Sơn Thánh Vương, Áp Đạo Đại Vương - những người khai sinh, cai quản vùng đất này. Hai bên đình là nhà thờ Phật và bệ thờ Thần Nông. Sân đình bài trí hòn non bộ, cây si, cây đa rủ bóng.

Toàn cảnh quần thể di tích đình Hùng Lô. Ảnh: Linh Huỳnh.

Hiện đình Hùng Lô đã trở thành điểm đến du lịch di sản hấp dẫn mỗi dịp Giỗ tổ Hùng Vương. Vào ngày 9-10/3 âm lịch hàng năm, lễ hội 7 nghi lễ sẽ diễn ra tại đây, bao gồm lễ mở cửa đình, lễ mộc dục, lễ tế ra quan, lễ rước thần, lễ nhập tịch, đại lễ và lễ tạ.

Năm 2022, lễ hội đình Hùng Lô được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Bên cạnh tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, ngôi đình cũng gắn liền với dân ca nghi lễ hát Xoan bởi phường Vân Phú hiện quy tụ 4 làng Xoan gốc của Phú Thọ.

Hát Xoan - di sản văn hóa phi vật thể Phú Thọ

Trong sản phẩm âm nhạc lần này, hát Xoan được tái hiện thông qua các làn điệu như Xin huê đố huê và Bỏ bộ, cùng những động tác múa đương đại phát triển từ hình thức diễn xướng truyền thống. Trang phục và khăn mỏ quạ được lấy cảm hứng từ những nghệ nhân hát Xoan xưa.

Loại hình này song hành với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và đời sống sinh hoạt của người dân đất Tổ. Năm 2011, hát Xoan Phú Thọ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp do nguy cơ mai một.

Sau một thời gian bảo tồn, hát Xoan chuyển sang danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2017.

Những động tác múa phát triển từ hình thức diễn xướng truyền thống và điệu múa mời rượu trong MV. Ảnh: Phương Mỹ Chi.

Ngoài ra, MV còn khai thác điệu múa mời rượu - một tiết mục cổ thuộc chặng hát nghi lễ của hát Xoan - từ tác phẩm hội họa Hát Xoan của họa sĩ Xuân Diệu. Qua đó lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống đến khán giả trẻ.

Với những nghệ nhân hát Xoan, việc bảo tồn di sản không chỉ nằm ở việc lưu giữ những làn điệu cổ, mà còn ở quá trình truyền dạy để hát Xoan tiếp tục hiện diện trong đời sống cộng đồng.

Theo nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Thị Lịch, Cố vấn văn hóa chuyên môn lĩnh vực hát Xoan, đồng thời là Trùm phường Xoan An Thái (Phú Thọ), hát Xoan chính là tiếng hát cội nguồn của người Việt Nam. Vì vậy, bà luôn ý thức và cố gắng gìn giữ 31 bài hát Xoan cổ với mong muốn tiếp tục trao truyền cho các thế hệ sau.

Khung cảnh Phú Thọ nhìn từ trên cao. Ảnh: Linh Huỳnh.

MV mới của Phương Mỹ Chi cũng cho thấy vùng đất Tổ giàu bản sắc. Nằm cách Hà Nội khoảng 90 km về phía tây bắc, Phú Thọ nổi tiếng với Lễ hội Đền Hùng, hành hương về với cội nguồn, những đồi chè bạt ngàn...

Sau khi sáp nhập với Vĩnh Phúc và Hòa Bình, du lịch Phú Thọ đặt trong không gian phát triển mới với 3 mạch nguồn văn hóa - lịch sử - sinh thái, mở ra cơ hội tăng cường liên kết du lịch vùng, định vị Phú Thọ trở thành điểm đến hấp dẫn, thân thiện và bản sắc trong khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Trong tổng thể đó, ngành du lịch cũng được xác định là một trong những trụ cột kinh tế quan trọng, góp phần bảo tồn văn hóa và phát triển bền vững.

Cùng với du lịch tâm linh, Phú Thọ còn là điểm đến sinh thái, cộng đồng, nổi bật với Vườn quốc gia Xuân Sơn, các bản du lịch cộng đồng, khu du lịch Tam Đảo. Hiện tỉnh đã xây dựng nhiều tour du lịch đưa du khách trải nghiệm những hành trình di sản đặc sắc, những di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh đất Tổ.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Phú Thọ đón hơn 10,5 triệu lượt khách tham quan. Trong đó, khách quốc tế đạt 74.000 lượt. Tổng doanh thu du lịch toàn tỉnh đạt 10.755 tỷ đồng.

Riêng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm nay được xem là dấu mốc đặc biệt khi lần đầu Phú Thọ tổ chức trong không gian du lịch mới. Kết quả địa phương đón khoảng 6,5 triệu lượt khách, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm 2025.