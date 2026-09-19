Tổng duyệt chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Ánh sáng biên cương

Các đại biểu dự chương trình

Các đại biểu dự chương trình tổng duyệt

Dự và chỉ đạo buổi tổng duyệt có đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Ánh sáng biên cương năm 2026.

Tổng duyệt tiết mục trong chương trình khai mạc lễ hội

Với chủ đề “Sắc màu Xứ Lạng”, chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 19/9 tại sân khấu chính trên đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri.

Tổng duyệt tiết mục trong chương trình khai mạc

Chương trình được dàn dựng gồm 3 chương: “Cội nguồn di sản - Xứ Lạng ngàn năm”; “Sắc màu xứ Lạng”; “Biên cương hội nhập - kiến tạo tương lai”. Chương trình khai mạc Lễ hội sẽ được truyền hình trực tiếp trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn.

Tổng duyệt màn trình diễn drone (thiết bị bay không người lái) trong chương trình khai mạc

Ngoài ra, trong chương trình khai mạc tối 19/9 còn diễn ra hoạt động trình diễn thiết bị bay (Drone Light Show) và diễu hành mô hình đèn lồng.

Tổng duyệt phần diễu hành đèn lồng

Tại buổi tổng duyệt, các đơn vị, bộ phận tham gia chương trình đã phối hợp khớp nối toàn bộ nội dung, từ âm nhạc, ca múa đến hình ảnh, ánh sáng và hiệu ứng sân khấu; trình diễn thử thiết bị bay (Drone Light Show) và diễu hành mô hình đèn lồng.

Tổng duyệt phần diễu hành đèn lồng

Ngay sau buổi tổng duyệt, Ban Tổ chức họp rút kinh nghiệm, tập trung góp ý, hoàn thiện một số nội dung liên quan. Theo đó, Ban Tổ chức đánh giá, chương trình cơ bản bảo đảm nội dung, bố cục chặt chẽ, các tiết mục được dàn dựng công phu, phù hợp với chủ đề lễ hội.

Tuy nhiên cần hoàn thiện thêm một số nội dung liên quan đến ánh sáng sân khấu; phụ kiện, đạo cụ biểu diễn; bố cục các chương trong chương trình nghệ thuật khai mạc; lời dẫn chương trình...

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội phát biểu chỉ đạo tại chương trình tổng duyệt

Phát biểu tại buổi tổng duyệt, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện một số nội dung liên quan đến kịch bản lời dẫn.

Đối với các tiết mục nghệ thuật, đồng chí yêu cầu cần điều chỉnh lại đội hình, thống nhất trang phục, đặc biệt là những tiết mục sử dụng trang phục dân tộc; bổ sung hiệu ứng để chương trình liền mạch, sinh động hơn. Các đơn vị liên quan cần tiếp tục rà soát, cắt gọn nội dung bảo đảm thời lượng hợp lý; các mô hình đèn lồng, xe hoa cũng cần chỉnh trang, sắp xếp tinh tế hơn.

Đồng chí cũng đề nghị các đơn vị khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện những nội dung đã góp ý để chương trình chính thức diễn ra ấn tượng, giàu cảm xúc, góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa và con người xứ Lạng.