Tái hiện sự ra đời, phát triển của Quốc Tử Giám bằng phim 3D Mapping

Bộ phim 3D Mapping về sự ra đời, phát triển của Quốc Tử Giám gây ấn tượng bằng những hình ảnh sống động, đẹp mắt. (Ảnh: Giang Nam)

Tối 18/9, tại di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội), Trung tâm Hoạt động Văn hóa, khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám đã chính thức ra mắt phim 3D Mapping “Vun đắp hiền tài”.

Bộ phim “Vun đắp hiền tài” giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của Quốc Tử Giám - trường quốc học đầu tiên của nhà nước Đại Việt dưới thời Lý, qua đó khắc họa tư tưởng của các bậc quân vương trong việc xây dựng nền giáo dục quốc gia, đào tạo và tuyển chọn người tài phụng sự đất nước.

Bộ phim mở đầu từ Thăng Long năm 1010, với hình tượng Vua Lý Thái Tổ định đô ở Thăng Long. Để rồi từ đó, nhà Lý đặt nền móng cho văn hiến Thăng Long-Hà Nội. Một trong những sự kiện quan trọng nhất là sự ra đời của Quốc Tử Giám (năm 1076) dưới thời Vua Lý Nhân Tông.

Từ những học trò đầu tiên là con em hoàng tộc, Quốc Tử Giám dần mở rộng đối tượng đào tạo, trở thành nơi học tập, nghiên cứu và bồi dưỡng nhiều thế hệ trí thức của đất nước.

Xuyên suốt bộ phim là ba hình tượng tiếng trống trường, những tấm ván khắc mộc bản và đàn chim bay về phía mặt trời. Tiếng trống là nhịp dẫn của câu chuyện, gợi lên âm vang của một ngôi trường đã tồn tại gần một nghìn năm còn hình tượng mộc bản tượng trưng cho thế giới của sách vở, học tập và truyền bá tri thức. Những đàn chim bay lên từ mái trường tượng trưng cho các thế hệ học trò sau khi trưởng thành, mang theo tri thức và sứ mệnh phụng sự đất nước.

Bên cạnh đó, một số phân cảnh trong phim thể hiện hình tượng đàn chim di trú bay hình chữ V mang thông điệp về quá trình mở rộng phổ cập giáo dục đến toàn dân trong suốt chiều dài lịch sử của nhà nước Đại Việt, trong đó cánh chim đầu đàn tượng trưng cho Thái tử Lý Càn Đức - người sau này trở thành Vua Lý Nhân Tông đã ban chiếu thành lập Quốc Tử Giám.

Từ chỗ chỉ dành cho con em hoàng tộc và các bậc trọng thần, Quốc Tử Giám ngày càng được mở rộng. Sau này, cánh cửa trường Quốc Tử Giám còn đón cả những nho sinh xuất thân từ tầng lớp bình dân nhưng có học lực xuất sắc.

Với thời lượng khoảng 12 phút, “Vun đắp hiền tài” sử dụng công nghệ 3D Mapping kết hợp hình ảnh, ánh sáng và âm nhạc để biến không gian di sản thành một sân khấu kể chuyện lịch sử, đưa công chúng đến gần hơn với ký ức về Quốc Tử Giám và truyền thống trọng học, trọng tài của dân tộc. Hình ảnh kết phim là mặt trống sấm cùng những hồi trống dồn liên tiếp; sau mỗi hồi trống, một đàn chim lại bay lên và tỏa đi nhiều hướng.

“Vun đắp hiền tài” là sản phẩm thiết thực kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026). Sau khi ra mắt, “Vun đắp hiền tài” sẽ tiếp tục được phục vụ trong chương trình Trải nghiệm đêm Văn Miếu, cùng với “Tinh hoa đạo học” và “Sử đá lưu danh”, góp phần tạo nên một sản phẩm trải nghiệm văn hóa đêm đặc trưng tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Nguyễn Chí Dũng