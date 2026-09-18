Quảng Ngãi: Tri ân Tổ nghiệp, tiếp nối ngọn lửa sân khấu

Đại diện lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi dâng hương lễ Giỗ Tổ sân khấu

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh, Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh cùng các diễn viên, nghệ sĩ đã thực hiện nghi thức dâng hương, tưởng nhớ và tri ân Tổ nghiệp sân khấu.

NSƯT Phạm Văn Hân, Giám đốc Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đây là dịp rất thiêng liêng đối với những người hoạt động nghệ thuật. Bởi với nghệ sĩ, sân khấu không chỉ là một nghề mà còn là “nghiệp”, là trách nhiệm biểu diễn, mang tiếng cười và những giá trị tinh thần đến với nhân dân, khán giả.

Nghi thức dâng hương Tổ nghiệp sân khấu được tổ chức trang trọng

Theo NSƯT Phạm Văn Hân, mỗi năm, lễ Giỗ Tổ cũng là dịp để các nghệ sĩ cầu mong mọi việc bình an, nghề nghiệp ngày càng phát triển, đồng thời có thêm nhiều sản phẩm văn hóa, nghệ thuật chất lượng được công chúng đón nhận.

Lễ Giỗ Tổ là dịp để các nghệ sĩ tri ân những người đi trước

“Chúng tôi mong muốn những cống hiến, hi sinh thầm lặng của nghệ sĩ được công chúng ghi nhận. Quan trọng nhất là sản phẩm nghệ thuật đến với nhân dân tốt hơn, mang lại niềm vui và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng, xã hội”, NSƯT Phạm Văn Hân chia sẻ.

Các nghệ sĩ cùng hướng về Tổ nghiệp, tiếp nối truyền thống sân khấu

Lễ Giỗ Tổ không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, tri ân các bậc tiền nhân đã đặt nền móng cho nghệ thuật sân khấu mà còn là dịp để những người làm nghề nhắc nhớ về trách nhiệm gìn giữ, sáng tạo và trao truyền các giá trị văn hóa, nghệ thuật cho thế hệ kế cận.