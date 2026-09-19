Khai mạc An Hải Festival 2026 lần thứ 2: Trình diễn pháo hoa nghệ thuật trên biển và đặc sắc hương vị biển

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc lễ hội. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND phường An Hải Hoàng Công Thanh nhấn mạnh, lễ hội được tổ chức nhằm tôn vinh, phát huy tinh hoa văn hóa, lịch sử và lan tỏa hình ảnh cộng đồng An Hải đoàn kết, hiếu khách.

Sự kiện diễn ra quy mô trên các không gian biển đẹp gồm Công viên Biển Đông và bãi biển Phạm Văn Đồng đến hết ngày 4/10. Điểm nhấn nổi bật trong lễ hội là chuỗi trình diễn pháo hoa nghệ thuật hoành tráng trên biển kết hợp âm thanh và ánh sáng hiện đại.

Các gian hàng ẩm thực tại lễ hội thu hút đông đảo người dân và du khách. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Cùng với đó, không gian “Hương vị biển” thu hút du khách với hệ thống gian hàng ẩm thực, các sản vật địa phương và sản phẩm OCOP đặc trưng.

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và trò chơi dân gian cũng được tổ chức xuyên suốt lễ hội.

Một cảnh trong bộ phim kết hợp công nghệ đồ họa 3D và AI tái hiện sinh động cuộc đời Danh thần Thoại Ngọc Hầu. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Đặc biệt, điểm mới tại sự kiện lần này là việc công chiếu bộ phim kết hợp công nghệ đồ họa 3D và trí tuệ nhân tạo (AI) tái hiện sinh động Làng An Hải thế kỷ 18 và cuộc đời danh thần Thoại Ngọc Hầu.

Đây là sự sáng tạo, góp phần gìn giữ và lan tỏa các giá trị lịch sử đến thế hệ mai sau một cách trực quan, hấp dẫn.

Du khách thích thú với các món đồ lưu niệm được làm thủ công, bày bán tại không gian lễ hội. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Theo lãnh đạo địa phương, An Hải Festival 2026 không chỉ là sự kiện văn hóa, du lịch mà còn là cơ hội quảng bá tiềm năng dịch vụ, thương mại; qua đó mở ra cơ hội hợp tác kinh doanh và thu hút đầu tư bền vững.

Tại buổi lễ, chính quyền địa phương cũng tri ân sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng, Hội Doanh nghiệp phường cùng nhà tài trợ kim cương là Nhãn hàng Bia Tiger.

Phường An Hải kỳ vọng sự kiện sẽ từng bước trở thành điểm hẹn du lịch thường niên bên bờ biển Đà Nẵng, đồng thời kêu gọi người dân chung tay giữ gìn văn minh đô thị, trở thành những "đại sứ" du lịch của địa phương.