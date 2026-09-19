Khai mạc An Hải Festival 2026 lần thứ 2: Trình diễn pháo hoa nghệ thuật trên biển và đặc sắc hương vị biển
Tối 18/9, tại Công viên Biển Đông, UBND phường An Hải tổ chức khai mạc Lễ hội An Hải (An Hải Festival) năm 2026 lần thứ 2 với chủ đề “Vũ điệu pháo hoa và hương vị biển”. Sự kiện hấp dẫn với các màn trình diễn nghệ thuật và tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tái hiện không gian lịch sử.
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND phường An Hải Hoàng Công Thanh nhấn mạnh, lễ hội được tổ chức nhằm tôn vinh, phát huy tinh hoa văn hóa, lịch sử và lan tỏa hình ảnh cộng đồng An Hải đoàn kết, hiếu khách.
Sự kiện diễn ra quy mô trên các không gian biển đẹp gồm Công viên Biển Đông và bãi biển Phạm Văn Đồng đến hết ngày 4/10. Điểm nhấn nổi bật trong lễ hội là chuỗi trình diễn pháo hoa nghệ thuật hoành tráng trên biển kết hợp âm thanh và ánh sáng hiện đại.
Cùng với đó, không gian “Hương vị biển” thu hút du khách với hệ thống gian hàng ẩm thực, các sản vật địa phương và sản phẩm OCOP đặc trưng.
Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và trò chơi dân gian cũng được tổ chức xuyên suốt lễ hội.
Đặc biệt, điểm mới tại sự kiện lần này là việc công chiếu bộ phim kết hợp công nghệ đồ họa 3D và trí tuệ nhân tạo (AI) tái hiện sinh động Làng An Hải thế kỷ 18 và cuộc đời danh thần Thoại Ngọc Hầu.
Đây là sự sáng tạo, góp phần gìn giữ và lan tỏa các giá trị lịch sử đến thế hệ mai sau một cách trực quan, hấp dẫn.
Theo lãnh đạo địa phương, An Hải Festival 2026 không chỉ là sự kiện văn hóa, du lịch mà còn là cơ hội quảng bá tiềm năng dịch vụ, thương mại; qua đó mở ra cơ hội hợp tác kinh doanh và thu hút đầu tư bền vững.
Tại buổi lễ, chính quyền địa phương cũng tri ân sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng, Hội Doanh nghiệp phường cùng nhà tài trợ kim cương là Nhãn hàng Bia Tiger.
Phường An Hải kỳ vọng sự kiện sẽ từng bước trở thành điểm hẹn du lịch thường niên bên bờ biển Đà Nẵng, đồng thời kêu gọi người dân chung tay giữ gìn văn minh đô thị, trở thành những "đại sứ" du lịch của địa phương.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/khai-mac-an-hai-festival-2026-lan-thu-2-trinh-dien-phao-hoa-nghe-thuat-tren-bien-va-dac-sac-huong-vi-bien-3352461.html