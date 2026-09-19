Các võ sĩ đối kháng wushu và kỳ vọng phá dớp tại ASIAD 20

Thuận lợi ở vòng đầu

Theo kết quả bốc thăm, một số võ sĩ Việt Nam không phải gặp đối thủ mạnh ở vòng đầu, qua đó mở ra cơ hội tiến sâu, nếu duy trì được phong độ và sự chuẩn bị tốt.

Ở hạng cân 52kg nữ, Ngô Thị Phương Nga sẽ gặp Davaajargal Purevjav (Mông Cổ) ở trận đầu tiên. Đáng chú ý, Phương Nga nằm ở nhánh dưới và không phải đối đầu sớm với Di Wu (Trung Quốc), một trong những võ sĩ đáng chú ý của hạng cân này. Cùng nhánh đấu với võ sĩ Việt Nam còn có các đại diện Mông Cổ, Iran, Ấn Độ, Kazakhstan, Hong Kong (Trung Quốc), Đài Bắc Trung Hoa và Turkmenistan.

Võ sĩ Trương Văn Chưởng của đội đối kháng wushu Việt Nam tại ASIAD 20. Ảnh: Văn Trương

Với Phương Nga, việc tránh được đối thủ Trung Quốc ở vòng đầu giúp hành trình phía trước có phần rộng mở hơn. Tuy nhiên, nhánh đấu vẫn quy tụ nhiều võ sĩ có trình độ, vì vậy cơ hội chỉ thực sự được chuyển hóa thành kết quả khi võ sĩ Việt Nam giải quyết tốt từng trận đấu.

Ở hạng 60kg nữ, Nguyễn Thị Thu Thủy gặp Allina Shossova (Kazakhstan) trong trận mở màn. Nếu vượt qua vòng đấu này, Thu Thủy có thể phải hướng sự chú ý tới Xiaoyu Zhang (Trung Quốc), võ sĩ nằm cùng nhánh. Đây được xem là thử thách đáng kể trong hành trình tranh chấp vị trí cao của hạng cân.

Trong các hạng cân nam, Đinh Văn Tâm tại 56kg có trận đầu tiên gặp Carlos Jr Baylon (Philippines). Theo đánh giá chuyên môn, đây là nhánh đấu tương đối thuận lợi đối với võ sĩ Việt Nam và nếu thể hiện đúng phong độ, Văn Tâm có cơ hội hướng tới bán kết.

Hạng 56kg có Jiangming Ou (Trung Quốc), được đánh giá là ứng cử viên đáng chú ý cho chức vô địch. Dẫu vậy, Văn Tâm có cơ sở để tự tin nếu chạm trán võ sĩ Trung Quốc, bởi anh từng giành chiến thắng trước võ sĩ đến từ Trung Quốc. Kết quả trong quá khứ không đồng nghĩa với một trận đấu dễ dàng, nhưng là điểm tựa tinh thần quan trọng cho võ sĩ này khi bước vào sân đấu ASIAD.

Ở hạng 60kg nam, Hứa Văn Đoàn gặp Karim Iminzhanov (Kazakhstan) ở trận đầu. Nhánh đấu của Văn Đoàn có Sishuo Tang (Trung Quốc), qua đó đặt ra khả năng xuất hiện một thử thách lớn ở những vòng đấu sau.

Các võ sĩ còn lại của Việt Nam cũng đã xác định đối thủ. Nguyễn Khắc Kiên (65kg nam) gặp Oudomoeth (Lào), trong khi Trương Văn Chưởng (70kg nam) gặp Iat Wai Un (Macau, Trung Quốc). Hạng cân 70kg còn có 14 võ sĩ, trong đó đáng chú ý là Shuo Ma (Trung Quốc) và Erfan Piraghom (Iran).

Chờ màn thể hiện bản lĩnh

Nhìn tổng thể, kết quả bốc thăm tạo ra những cơ hội nhất định cho các võ sĩ Việt Nam, nhưng cũng cho thấy con đường tới huy chương vẫn nhiều thử thách. Ở sân chơi ASIAD, sự khác biệt giữa các võ sĩ thường được quyết định bởi phong độ trong ngày thi đấu, khả năng thích ứng chiến thuật và bản lĩnh ở những thời điểm quan trọng.

Đội tuyển wushu Việt Nam đã có sự chuẩn bị đáng kể cho ASIAD 20. Trước khi lên đường, các võ sĩ đối kháng có hơn một tháng tập huấn tại Trung Quốc. Chuyến tập huấn được đánh giá đáp ứng yêu cầu chuyên môn, giúp đội có điều kiện rèn luyện và thi đấu cọ xát trong môi trường phù hợp với đặc thù của wushu đối kháng.

Bên cạnh chuyên môn, điều kiện sinh hoạt tại ASIAD 20 cũng là yếu tố được ban huấn luyện quan tâm. Đội tuyển wushu Việt Nam được bố trí lưu trú tại làng vận động viên nổi trên du thuyền Costa Serena. Theo HLV đội đối kháng Phan Quốc Vinh, điều kiện ăn ở tại đây thực sự tốt, tạo cảm giác thoải mái cho cả HLV và VĐV.

“Điều kiện ăn ở tại nơi ở của VĐV thực sự tốt, các HLV, VĐV thấy thực sự thoải mái”, HLV Phan Quốc Vinh chia sẻ. Việc có môi trường sinh hoạt thuận lợi giúp các võ sĩ duy trì trạng thái ổn định, tập trung tối đa cho thi đấu trong những ngày tranh tài. Trong khi đó, sau khi tham quan, tập luyện tại địa điểm thi đấu môn wushu tại ASIAD 20, ban huấn luyện và các võ sĩ Việt Nam đều có đánh giá tích cực.

Wushu Việt Nam từng giành HCV tại ASIAD năm 2014, khi Dương Thúy Vi đăng quang ở nội dung biểu diễn. Với các võ sĩ đối kháng, câu chuyện lại khác: họ từng nhiều lần góp mặt trong các trận chung kết ASIAD nhưng chưa một lần bước lên bục cao nhất.

Chính vì vậy, các nội dung đối kháng tại ASIAD 20 tiếp tục được đặt nhiều kỳ vọng. Những lá thăm tương đối thuận lợi ở một số hạng cân đem lại cơ hội, còn việc biến cơ hội thành huy chương sẽ phụ thuộc vào màn thể hiện của từng võ sĩ.

Môn wushu ASIAD 20 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 24-9. Các nội dung taolu tranh tài từ ngày 20 đến ngày 23-9, trong khi các hạng cân sanda thi đấu từ ngày 20 đến ngày 24-9. Ngày 24-9 sẽ diễn ra các trận chung kết đối kháng nam và nữ, khép lại hành trình tranh tài của wushu tại kỳ ASIAD lần này.