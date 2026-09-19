Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khai trương Phố đi bộ Sông Công.

Dự chương trình có các đồng chí: Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Các đại biểu tham dự Chương trình.

Sự kiện có sự tham gia với khoảng 140 gian hàng. Trong đó có 30 gian hàng của các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất và kinh doanh trên địa bàn phường.

Phố đi bộ Sông Công được bố trí tại khu vực Quảng trường 1-7, phố Nguyễn Khuyến và một số vị trí trên đường Trần Phú, đường Cách mạng Tháng Tám. Theo kế hoạch, Phố đi bộ hoạt động định kỳ vào tối thứ Bảy hằng tuần, từ 18 giờ đến 22 giờ 30 phút.

Đông đảo nhân dân và du khách tham dự Chương trình khai trương Phố đi bộ Sông Công.

Các hoạt động được tổ chức đa dạng, từ văn hóa - nghệ thuật, thể thao, trò chơi dân gian đến các chương trình dành cho gia đình, trẻ em; trải nghiệm sáng tạo, công nghệ số. Cùng với đó là không gian trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP, chè, nông sản, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, khu ẩm thực, tạo nên không gian trải nghiệm đa dạng, phù hợp với nhiều nhóm đối tượng.

Lãnh đạo phường Sông Công phát biểu tại Chương trình.

Phố đi bộ Sông Công được xây dựng theo hướng trở thành không gian văn hóa, thương mại và dịch vụ văn minh, an toàn; qua đó tạo điểm nhấn mới trong đời sống đô thị.

Đây không chỉ là nơi vui chơi, giải trí mà còn góp phần đa dạng hóa sản phẩm văn hóa, du lịch; tạo cơ hội để các cơ sở sản xuất, kinh doanh quảng bá, giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường, thúc đẩy thương mại - dịch vụ và kinh tế ban đêm.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng phường Sông Công.

Tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức bấm nút khai trương Phố đi bộ Sông Công. Ngay sau nghi thức khai trương, Quảng trường 1-7 trở nên sôi động với các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, vui chơi, mua sắm và thưởng thức ẩm thực.

Các đại biểu tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP tiêu biểu của phường Sông Công.

Toàn cảnh Phố đi bộ Sông Công.

Khai trương Phố đi bộ là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Trung thu năm 2026, phường Sông Công.

Việc đưa Phố đi bộ Sông Công vào hoạt động góp phần bổ sung không gian sinh hoạt cộng đồng, phát huy các giá trị văn hóa địa phương, tạo thêm động lực phát triển thương mại, dịch vụ và kinh tế ban đêm. Qua đó, từng bước hình thành một điểm đến mới, góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của người dân và tạo sức sống mới cho đô thị Sông Công.