Lào Cai chuyển đổi 145 ha đất lúa kém hiệu quả

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, tổng diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất lúa trong năm 2026 đạt 145 ha; trong đó, vụ xuân chuyển đổi 71,6 ha và vụ mùa 73,4 ha.

Mô hình trồng rêu trên đất lúa một vụ tại thôn Mò Phú Chải, xã Y Tý, bước đầu cho hiệu quả kinh tế cao hơn trồng lúa.

Một số mô hình đã cho thể hiện quả kinh tế cao hơn so với canh tác lúa trước đây. Tại thôn Mò Phú Chải, xã Y Tý, 4 ha đất lúa một vụ được chuyển sang trồng rêu. Sản phẩm được tiêu thụ tại Đà Lạt để làm giá thể trồng lan Hồ Điệp, giá thu mua từ 50.000 - 70.000 đồng/kg khô, cao khoảng 2 lần so với trồng lúa một vụ.

Nông dân xã Nghĩa Đô vào vụ thu hoạch dưa chuột theo mô hình liên kết.

Tại xã Nghĩa Đô, 25 ha đất lúa hai vụ ở các thôn Mường Kem, Nà Khương, Nà Luông được chuyển sang trồng dưa chuột. Mô hình có sự liên kết sản xuất, thu mua của doanh nghiệp và hợp tác xã. Năng suất đạt khoảng 50 - 55 tấn/ha/vụ, tổng sản lượng khoảng 1.375 tấn; giá trị sản xuất đạt khoảng 385 triệu đồng/ha/vụ.

Tại xã Bản Lầu, diện tích đất lúa thường xuyên bị hạn được chuyển sang trồng ngô ngọt. Năm 2026, địa phương chuyển đổi 31,5 ha, năng suất bình quân đạt 120 tạ/ha, sản lượng 378 tấn. Với giá thu mua 6.200 đồng/kg, doanh thu đạt hơn 2,3 tỷ đồng. Toàn bộ sản phẩm được Công ty cổ phần Thực phẩm Á Châu ký hợp đồng tiêu thụ.

Kết quả bước đầu khẳng định chuyển đổi chỉ phát huy hiệu quả khi cây trồng phù hợp điều kiện đất đai, khí hậu và có thị trường tiêu thụ. Báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế như: đất đai phân tán, liên kết sản xuất - tiêu thụ, đầu ra chưa ổn định, một số địa phương quản lý chuyển đổi chưa kịp thời.

Vì vậy, chuyển đổi đất lúa cần được đặt trong quy hoạch sản xuất, gắn với thị trường và liên kết tiêu thụ, thay vì mở rộng diện tích theo phong trào. Đây là điều kiện để diện tích đất sản xuất kém hiệu quả thành vùng sản xuất có giá trị cao hơn.