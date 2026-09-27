Cách xác định địa bàn áp dụng lương tối thiểu dự kiến tăng 7,8%
Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
Theo phương án đề xuất tại dự thảo Nghị định, mức lương tối thiểu dự kiến tăng bình quân 7,8%, thực hiện từ ngày 1/1/2027.
Việc áp dụng địa bàn vùng được xác định theo nơi hoạt động của người sử dụng lao động như sau:
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/cach-xac-dinh-dia-ban-ap-dung-luong-toi-thieu-du-kien-tang-78-16926092711212723.htm