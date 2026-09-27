Cách xác định địa bàn áp dụng lương tối thiểu dự kiến tăng 7,8%

Từ một địa phương sở hữu nhiều tài nguyên du lịch, Thanh Hóa đang đứng trước cơ hội tổ chức lại không gian phát triển theo hướng quy mô và chuyên nghiệp hơn. Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tiếp tục xác định du lịch là một trong năm trụ cột phát triển, đồng thời hình thành những địa bàn có khả năng trở thành hạt nhân của ngành trong giai đoạn tới. Định hướng này được đặt trong bối cảnh du lịch Thanh Hóa có bước tăng trưởng đáng kể. Năm 2025, tỉnh đón hơn 16,2 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 45.600 tỷ đồng. Kết quả này tạo nền tảng để ngành chuyển từ mục tiêu tăng lượng khách sang nâng chất lượng sản phẩm, gia tăng giá trị và phân bổ dòng khách rộng hơn giữa các khu vực.