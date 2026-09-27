Kinh tếLao động - Việc làm

Cách xác định địa bàn áp dụng lương tối thiểu dự kiến tăng 7,8%

Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Báo Sức Khỏe & Đời Sống
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Theo phương án đề xuất tại dự thảo Nghị định, mức lương tối thiểu dự kiến tăng bình quân 7,8%, thực hiện từ ngày 1/1/2027.

Việc áp dụng địa bàn vùng được xác định theo nơi hoạt động của người sử dụng lao động như sau:

Nam Vũ

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/cach-xac-dinh-dia-ban-ap-dung-luong-toi-thieu-du-kien-tang-78-16926092711212723.htm