Giá xăng dầu hôm nay 27/9: Dầu thế giới tiếp tục đi xuống

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới đi xuống trong bối cảnh thị trường kỳ vọng các nỗ lực ngoại giao liên quan đến xung đột Mỹ-Iran có thể đạt tiến triển, đồng thời nguồn cung dầu từ Saudi Arabia có dấu hiệu phục hồi.

Thị trường dầu mỏ chịu sức ép khi giới đầu tư đặt kỳ vọng vào khả năng đạt được tiến triển ngoại giao trong cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran.

Ngoài căng thẳng tại Trung Đông, diễn biến xung đột Nga - Ukraine cũng được giới đầu tư dầu mỏ quan tâm. Một thỏa thuận giúp chấm dứt xung đột Nga - Ukraine có thể tạo điều kiện để Nga tăng xuất khẩu năng lượng, qua đó tác động đến nguồn cung trên thị trường quốc tế.

Giá dầu thế giới tiếp tục đi xuống. (Ảnh: Minh Đức)

Theo dữ liệu năng lượng của Mỹ, Nga là nước sản xuất dầu thô lớn thứ ba thế giới trong năm 2025, sau Mỹ và Saudi Arabia.

Trong bối cảnh các yếu tố địa chính trị liên tục thay đổi, giá dầu vẫn được dự báo biến động mạnh. Nhà đầu tư tiếp tục theo dõi diễn biến đàm phán Mỹ - Iran, tình hình tại eo biển Hormuz và các rủi ro đối với nguồn cung dầu từ Trung Đông.

Ngoài ra, thông tin Washington có thể cấm xuất khẩu dầu diesel đang làm khoảng chênh lệch giữa giá dầu WTI và giá dầu Brent toàn cầu tăng lên. Đây là dấu hiệu cho thấy thị trường dự đoán các nhà máy lọc dầu Mỹ sẽ giảm lượng dầu thô đầu vào nếu lượng dầu diesel sản xuất ra phải tiêu thụ trong nước.

Như vậy, giá dầu thế giới tuần này ghi nhận 3 phiên giảm và 2 phiên tăng. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng chưa đến 1%, trong khi giá dầu WTI giảm khoảng 8%.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành thường kỳ chiều 24/9, giá các loại xăng, dầu trong nước tiếp tục đồng loạt tăng.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 1.258 đồng/lít, không cao hơn 26.397 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 tăng 1.451 đồng/lít, không cao hơn 27.087 đồng/lít.

Giá các loại dầu cũng đồng loạt tăng. Giá dầu diesel tăng 552 đồng/lít, không cao hơn 30.497 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 276 đồng/kg, không cao hơn 19.472 đồng/kg.