Sôi động Hội chợ Xúc tiến thương mại nông sản và sản phẩm OCOP Nghĩa Lộ năm 2026

Khách hàng tham quan, mua sắm tại gian hàng giới thiệu sản phẩm thổ cẩm và đặc sản địa phương.

Với quy mô gần 100 gian hàng, hội chợ giới thiệu đa dạng các nhóm ngành hàng, gồm: nông - lâm - thủy - hải sản, thực phẩm chế biến, đồ uống; các sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương; thiết bị viễn thông, điện, điện tử, điện gia dụng; hàng may mặc, tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ.

Hội chợ Xúc tiến thương mại nông sản và sản phẩm OCOP Nghĩa Lộ năm 2026 được tổ chức nhằm thúc đẩy phát triển thị trường, hàng hóa, đáp ứng nhu cầu hàng hóa tiêu dùng của Nhân dân; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản phẩm, ký kết hợp đồng kinh tế, giao lưu thương mại, tìm kiếm thị trường và mở rộng kết nối, hợp tác.

Rất đông người dân và du khách tới tham quan, mua sắm tại hội chợ.

Hội chợ đang thu hút đông đảo Nhân dân đến tham quan, mua sắm, tạo không khí sôi động tại khu vực diễn ra hội chợ.