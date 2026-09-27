Điện Biên phát động phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Minh Phú, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành cùng đông đảo người dân, học sinh, sinh viên và đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Đại biểu dự buổi lễ.

Những năm qua, công tác tuyên truyền, vận động, phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống được các cấp, ngành trong tỉnh quan tâm triển khai. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn còn xảy ra tại một số địa bàn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền trẻ em, sức khỏe bà mẹ và trẻ em, chất lượng dân số và nguồn nhân lực.

Đoàn viên thanh niên dự buổi lễ.

Học sinh các trường THPT tham dự buổi lễ

Ngày 8/5/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TU về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Lễ phát động nhằm khẳng định quyết tâm chính trị, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo chuyển biến bền vững trong nhận thức và hành động của mỗi người dân, gia đình và cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Minh Phú, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú đề nghị các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương xác định phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là nhiệm vụ thường xuyên; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng bản, bí thư chi bộ và các tổ chức đoàn thể trong thay đổi nhận thức, từng bước loại bỏ những tập quán không còn phù hợp. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và thực thi pháp luật; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là những nơi có nguy cơ cao, kịp thời phát hiện, can thiệp, ngăn chặn các trường hợp có nguy cơ tảo hôn hoặc hôn nhân cận huyết thống, thực hiện tốt phương châm phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở.

Tiểu phẩm tuyên truyền tại buổi lễ.

Ngành Giáo dục và Đào tạo cần tăng cường giáo dục pháp luật, kỹ năng sống, kiến thức về giới và sức khỏe sinh sản vị thành niên; phối hợp chặt chẽ với gia đình, chính quyền địa phương để tư vấn, hỗ trợ học sinh có nguy cơ bỏ học, kết hôn sớm, giúp các em tiếp tục học tập, rèn luyện và chuẩn bị hành trang cho tương lai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị phát huy vai trò xung kích của lực lượng vũ trang, Đoàn Thanh niên và các tổ chức chính trị - xã hội; vận động đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trở thành những tuyên truyền viên tích cực, chủ động trang bị kiến thức pháp luật, sức khỏe sinh sản và kỹ năng sống, kiên quyết nói “không” với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Mỗi gia đình cần quan tâm, chăm sóc, giáo dục và đồng hành cùng con em; khuyến khích các em học tập, học nghề, có việc làm, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng trước khi xây dựng gia đình; tuyệt đối không tổ chức, đồng tình hoặc tạo điều kiện cho con em kết hôn khi chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật.

Đại biểu thực hiện nghi thức phát động.

Đông đảo người dân và thanh niên diễu hành cổ động trên một số trục đường chính thuộc phường Điện Biên Phủ và phường Mường Thanh.

Tại buổi lễ, các đại biểu thực hiện nghi thức phát động phong trào phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; đồng thời tổ chức diễu hành cổ động trên một số trục đường chính thuộc phường Điện Biên Phủ và phường Mường Thanh, góp phần lan tỏa thông điệp xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ quyền và tương lai của trẻ em.