Lãi suất biến động mạnh trên thị trường liên ngân hàng

Theo số liệu cập nhật từ Hội Nghiên cứu thị trường liên ngân hàng Việt Nam, trong phiên gần nhất, lãi suất bình quân liên ngân hàng tính bằng đồng Việt Nam trong tuần vừa qua đã điều chỉnh giảm với biên độ rất lớn.

Trong đó, với kỳ hạn qua đêm, sau khi tăng lên 7%/năm trong phiên đầu tuần (21/9), mức lãi suất này liên tục giảm trong 3 phiên kế tiếp và đã giảm về chỉ còn 1%/năm trong những phiên cuối tuần.

Tại các kỳ hạn dài hơn, 1 tuần, 2 tuần và 1 tháng, lãi suất cuối tuần ở mức 5,1%, 5,2% và 6,15%/năm. So với đầu tuần, kỳ hạn 1 tuần tăng nhẹ 0,3 điểm phần trăm, song giảm 0,35 – 0,6 điểm phần trăm ở các kỳ hạn 2 tuần và 1 tháng.

Lãi suất liên ngân hàng biến động mạnh thể hiện thanh khoản ngắn hạn có sự thay đổi đáng kể

Như vậy, xu hướng chung của lãi suất trên thị trường liên ngân hàng là giảm mạnh ở kỳ hạn qua đêm, song tương đối ổn định ở các kỳ hạn còn lại. Mặt bằng lãi suất thấp như hiện tại với kỳ hạn qua đêm được ghi nhận lần gần nhất vào cuối tháng 8 vừa qua, ở mức 1,19%/năm và thấp hơn vào cuối tháng 7, đầu tháng 8, ở mức quanh 0,7%/năm.

Lãi suất liên ngân hàng và lãi suất trên thị trường 1 (thị trường giữa ngân hàng với khách hàng) có mối liên hệ thông qua thanh khoản của hệ thống ngân hàng. Thị trường liên ngân hàng là nơi các ngân hàng vay mượn vốn ngắn hạn lẫn nhau, còn thị trường 1 là nơi ngân hàng huy động tiền từ người dân, doanh nghiệp và cho khách hàng vay.

Khi lãi suất liên ngân hàng tăng, chi phí vay mượn vốn ngắn hạn giữa các ngân hàng cũng tăng, thường phản ánh thanh khoản hệ thống chịu áp lực. Ngược lại, khi lãi suất liên ngân hàng giảm, chi phí vay mượn vốn ngắn hạn giữa các ngân hàng hạ xuống, thường cho thấy thanh khoản hệ thống dồi dào hơn.

Trên thị trường dân cư, hiện lãi suất huy động thỏa thuận với kỳ hạn 6 tháng vẫn duy trì ở mức cao, nhiều nhà băng đẩy lãi suất kỳ hạn này lên tới 9 - 9,4%/năm.

Đối với lãi suất cho vay, theo công bố mới đây của NHNN, lãi suất cho vay bình quân của nhóm ngân hàng trong tháng 8 tăng 0,1 - 0,2%/năm so với tháng 7/2026 (lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ), lên mức 8,4 - 10,7%/năm.

Hồi tháng 12/2025, theo công bố của NHNN, lãi suất cho vay bình quân mới ở mức 6,7 - 9%/năm. Như vậy, tính từ đầu năm, lãi suất cho vay đã tăng bình quân khoảng 1,7%/năm. Còn so với 1 năm trước, mức lãi suất này thậm chí đã tăng tới 2,9%/năm. Cụ thể, tháng 8/2025, mức lãi suất cho vay bình quân mới ở mức 6,5 - 8,8%/năm.

Đây chỉ là mức lãi suất bình quân, còn trên thực tế, lãi suất nhiều khoản vay tiêu dùng, vay mua ô tô, bất động sản đã vượt 14%/năm, thậm chí một số khách hàng phản ánh đã phải chịu mức lãi suất cho vay thả nổi lên tới trên 16%/năm.