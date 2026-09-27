Em trai Chủ tịch PNJ đăng ký bán 9 triệu cổ phiếu

Sơ đồ giá cổ phiếu PNJ trên TradingView.

Ông Cao Ngọc Duy thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của Người nội bộ Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE).

Theo đó, ông Cao Ngọc Duy, em trai bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT, người công bố thông tin đăng ký bán 9 triệu cổ phiếu PNJ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 1/10 đến 30/10/2026 bằng phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, với mục đích được công bố là đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

Nếu thành công, ông Duy sẽ giảm sở hữu từ gần 13,835 triệu cổ phiếu, chiếm 2,7% vốn điều lệ PNJ giảm xuống gần 4,835 triệu cổ phiếu, chiếm 0,943% vốn. Hiện, bà Cao Thị Ngọc Dung đang nắm hơn 15,02 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,93% vốn điều lệ PNJ.

Được biết ngày 25/09/2026, PNJ công bố tài liệu ĐHCĐ bất thường với đề xuất điều chỉnh kế hoạch năm 2026, đặt mục tiêu lỗ ròng (bao gồm cả chi phí dự phòng) là 6.271 tỷ đồng, dựa trên giả định chi phí dự phòng là 7.071 tỷ đồng. Chi phí dự phòng này được tính toán dựa trên giả định khách hàng sẽ bán lại hoặc đổi sản phẩm với giá trị tương đương 80% lượng hàng đã bán trước đó.

Trong BCTC nửa đầu năm 2026 kiểm toán, PNJ giả định tỷ lệ bán lại là 28,8% cho giai đoạn 2020-26. Nếu loại trừ chi phí dự phòng, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 801 tỷ đồng, giảm 72% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn 77% so với kế hoạch đã được thông qua tại ĐHCĐ tháng 4/2026.

Về phương án cổ tức tiền mặt năm tài chính 2025: PNJ đề xuất giảm cổ tức tiền mặt năm tài chính 2025 xuống 1.000 đồng/cổ phiếu (lợi suất 3,0%) từ mức 2.000 đồng/cổ phiếu (lợi suất 6,0%) đã được thông qua tại ĐHCĐ tháng 4/2026. Do PNJ đã chi trả 1.000 đồng/cổ phiếu vào tháng 1/2026, đề xuất này nếu được thông qua sẽ đồng nghĩa với việc công ty sẽ không còn đợt chi trả cổ tức tiền mặt nào nữa cho năm tài chính 2025.

Về kết quả kinh doanh sơ bộ tháng 7/2026 PNJ cho biết doanh thu thuần đạt 5,7 nghìn tỷ đồng (+5% so với cùng kỳ năm trước) và mức lỗ ròng đạt 61 tỷ đồng (so với lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số ước tính đạt 325 tỷ đồng trong giai đoạn tháng 7-tháng 8/2025).

Doanh thu bán lẻ giảm 2% so với cùng kỳ năm trước và Chứng khoán Vietcap (VCSC) cho rằng nguyên nhân là do tâm lý người tiêu dùng kém tích cực sau sự kiện liên quan đến thị trường kim cương và yếu tố mùa vụ thấp điểm của ngành trang sức trong quý 3. Doanh thu bán sỉ tăng 78% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu vàng 24K giảm 25% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh 8 tháng năm 2026 ước tính doanh thu thuần đạt 31,4 nghìn tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước; hoàn thành 79% dự báo năm 2026 của VCSC và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 668 tỷ đồng, giảm 54% so với cùng kỳ năm trước; hoàn thành 61% dự báo năm 2026 của VCSC.

Doanh thu bán lẻ tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, một phần nhờ kết quả kinh doanh tích cực trong 6 tháng năm 2026. Doanh thu bán sỉ tăng 40% so với cùng kỳ năm trước, trong khi doanh thu vàng 24K tăng 114% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, PNJ cập nhật về thanh khoản với khoảng 700 tỷ đồng từ khoản vay của gia đình Chủ tịch HĐQT (với hạn mức tối đa 1,1 nghìn tỷ đồng theo nghị quyết trước đó) đã được giải ngân nhằm bổ sung vốn lưu động và tích trữ nguyên liệu trước mùa kinh doanh cao điểm.

Về huy động vốn, ban lãnh đạo đang cân nhắc phương án huy động khoảng 8 nghìn tỷ đồng nhằm bổ sung vốn lưu động và tài trợ cho các kế hoạch phát triển trong 3 năm tới, qua đó hỗ trợ phục hồi hoạt động kinh doanh và lấy lại niềm tin của khách hàng. Phương án chi tiết sẽ được trình bày tại ĐHCĐ bất thường.

Về mạng lưới cửa hàng, PNJ dự kiến đóng cửa 25-30 cửa hàng và mở mới khoảng 10 cửa hàng trong năm 2026, tương ứng số lượng cửa hàng giảm ròng 15-20 cửa hàng tại thời điểm cuối năm 2026 so với cuối năm 2025.

Theo quan điểm của VCSC thì nhìn chung VCSC nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm đối với các dự báo hiện tại, chủ yếu do giả định chi phí dự phòng cao hơn trong khi hoạt động kinh doanh cốt lõi cũng kém tích cực hơn so với kỳ vọng của VCSC.