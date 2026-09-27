Hơn 200 cán bộ, đoàn viên tham gia tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và quản lý tài chính, tài sản công đoàn

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh; cán bộ các ban, công đoàn xã, phường, công đoàn khu công nghiệp và công đoàn cơ sở.

Hội nghị được tổ chức nhằm triển khai Kế hoạch số 103/KH-LĐLĐ ngày 10/9/2026 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn cho cán bộ công đoàn các cấp tỉnh Ninh Bình năm 2026.

Báo cáo viên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam truyền đạt các nội dung tại hội nghị.

Trong thời gian tập huấn, các đại biểu được nghiên cứu, trao đổi những nội dung trọng tâm của Quy định số 01/QĐ-TLĐ ngày 30/12/2024 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Công đoàn; trong đó tập trung làm rõ chủ thể, đối tượng, phạm vi, phân cấp kiểm tra, giám sát; quy trình kiểm tra chấp hành Điều lệ, tài chính, tài sản; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giám sát chuyên đề.

Các đại biểu cũng được hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát tài chính tại công đoàn cơ sở, từ xây dựng kế hoạch, ban hành quyết định, tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, chứng từ đến xây dựng kết luận, kiến nghị và theo dõi việc thực hiện sau kiểm tra. Nội dung tập huấn chú trọng kỹ năng kiểm tra dự toán, quyết toán; thu, chi tài chính; quản lý tiền, tài sản, công nợ; công tác kế toán và lưu trữ hồ sơ.

Thông qua tập huấn góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn; bảo đảm công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện đúng thẩm quyền, quy trình, đồng thời nâng cao hiệu quả, tính công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn.