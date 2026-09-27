Giá vàng sáng 27/9 lùi sâu, người mua mất gần 6 triệu đồng/lượng

Vàng SJC sáng 27/9 niêm yết 141,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 144,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt "đổ đèo"

Sáng 27/9, thị trường vàng trong nước bước vào ngày nghỉ cuối tuần với mức giá gần như không biến động so với phiên trước đó. Tuy nhiên, nhìn lại toàn cảnh bức tranh giao dịch từ ngày 21/9 đến ngày 26/9, giá vàng đã trải qua một nhịp điều chỉnh giảm rất mạnh, xóa sạch những nỗ lực phục hồi trước đó.

Khởi đầu tuần mới vào sáng thứ Hai (21/9), thị trường ghi nhận sự hưng phấn nhất định khi giá vàng miếng SJC thiết lập mức đỉnh của tuần. Tại thời điểm này, các đơn vị kinh doanh vàng bạc đá quý lớn đồng loạt niêm yết giá bán ra ở mức 147,1 - 147,6 triệu đồng/lượng. Mức giá này đã kích hoạt tâm lý chốt lời của một bộ phận nhà đầu tư, đồng thời tạo ra rào cản đối với dòng tiền mua mới. Lực bán bắt đầu xuất hiện và gia tăng áp lực lên thị trường trong các phiên giao dịch giữa tuần.

Đến chốt phiên cuối tuần, giá vàng SJC đã lùi về vùng đáy. Hầu hết các hệ thống kinh doanh lớn như Công ty SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý đều hạ mức niêm yết xuống chỉ còn 141,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 144,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Cùng chung xu hướng đi xuống của vàng miếng, vàng nhẫn 9999 cũng không tránh khỏi nhịp lao dốc. Nhẫn tròn trơn tại DOJI chốt tuần ở mức 141,5 - 145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, thương hiệu vàng nhẫn SJC lùi về mức 140,9 - 144 triệu đồng/lượng.

Cửa hàng PNJ tại một trung tâm thương mại ở TP Hồ Chí Minh.

Đáng chú ý, bất chấp thanh khoản trên thị trường bán lẻ chững lại đáng kể, các doanh nghiệp kinh doanh vàng vẫn kiên quyết duy trì biên độ chênh lệch giữa giá mua và giá bán ở mức từ 3 đến 4 triệu đồng/lượng. Đại diện một số cửa hàng vàng tại TP Hồ Chí Minh cho biết, thay vì thu hẹp khoảng cách mua - bán để kích thích lực cầu như các giai đoạn trước, doanh nghiệp buộc phải chọn giải pháp nới rộng biên độ nhằm mục đích phòng vệ rủi ro. Biện pháp này giúp các đơn vị kinh doanh an toàn trước những biến động khó lường về giá, nhưng đồng thời đẩy toàn bộ rủi ro về phía người mua vàng.

Nhịp rơi nhanh của giá vàng kết hợp với biên độ mua - bán bị kéo rộng đã tạo thành "gọng kìm" siết chặt biên lợi nhuận, mang lại mức lỗ nặng nề cho những nhà đầu tư cá nhân có tâm lý lướt sóng ngắn hạn. Cụ thể, nếu mua 1 lượng vàng SJC vào đúng vùng đỉnh sáng thứ Hai (21/9) với giá 147,1 triệu đồng và buộc phải bán ra cắt lỗ vào thứ Bảy (26/9) theo giá thu mua của các tiệm vàng là 141,4 triệu đồng, người mua vàng đã mất ngay 5,7 triệu đồng tiền mặt.

Tương tự, nhịp điều chỉnh này cũng “khoét sâu” vào tài khoản của những người có xu hướng nắm giữ trung hạn. Nhiều người mua vàng từ thời điểm đầu tháng 9 hiện đang gánh khoản lỗ lên tới 6,8 triệu đồng/lượng. Cá biệt, những nhà đầu tư mua vàng ở vùng giá cao từ giữa tháng 5 đến nay đã ghi nhận mức âm hơn 22 triệu đồng/lượng.

Khách hàng tìm hiểu các mẫu mã vàng nữ trang. Ảnh minh hoạ

Theo các chuyên gia tài chính, chính khoảng cách thu mua chênh lệch tới 3 triệu đồng/lượng so với giá bán ra đã bào mòn mọi cơ hội sinh lời, biến vàng trở thành một kênh đầu tư kém hấp dẫn trong ngắn hạn. Hệ quả tất yếu là lực cầu trên thị trường bán lẻ suy yếu nhanh chóng. Nhiều người dân chọn cách đứng ngoài quan sát thay vì "xuống tiền" mua đuổi trong bối cảnh rủi ro cao.

Giữa lúc thị trường kim loại quý bộc lộ nhiều rủi ro, dòng tiền nhàn rỗi đang có xu hướng tìm về các bến đỗ an toàn hơn. Kênh tiền gửi tiết kiệm và chứng chỉ tiền gửi dài hạn tại các tổ chức tín dụng tiếp tục chứng minh được ưu thế vượt trội về tính ổn định. Hiện tại, một số ngân hàng đang niêm yết mức lãi suất lên đến 9%/năm đối với các sản phẩm chứng chỉ tiền gửi dài hạn. Đây là một tỷ suất sinh lời vô cùng hấp dẫn và hoàn toàn miễn nhiễm với những biến động giá tài sản.

Chọn kênh đầu tư sinh lời khi vàng giảm sức hấp dẫn

Vàng được lựa chọn để giữ giá trị tài sản, nhưng biến động giá và chênh lệch mua - bán có thể khiến nhà đầu tư ngắn hạn chịu lỗ. Cân đối giữa vàng, tiền gửi và quỹ mở cần gắn với thời gian nắm giữ, nhu cầu sử dụng tiền và khả năng chịu rủi ro.

Các chuyên gia tài chính khuyến nghị, trong bối cảnh chênh lệch mua - bán vàng đang bị neo ở mức rủi ro, nhà đầu tư tuyệt đối không nên áp dụng chiến thuật lướt sóng hay mua đuổi. Ưu tiên lớn nhất của dòng vốn cá nhân lúc này là bảo toàn giá trị thông qua các kênh tiền gửi cố định, đồng thời kiên nhẫn chờ đợi đến khi biên độ giá vàng nội địa thu hẹp về khoảng cách an toàn dưới 1 triệu đồng/lượng mới nên cân nhắc giải ngân.

Giá vàng thế giới đứng trước tuần mới nhiều ẩn số

Vàng miếng được bán tại Kuwait City, Kuwait. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trong khi đó, giá vàng thế giới đã vượt qua một tuần đầy khó khăn và giới chuyên gia vẫn chưa thống nhất về hướng đi của giá kim loại quý này trong tuần tới.

Giá vàng giao ngay mở đầu tuần ở mức khoảng 4.383,44 USD/ounce nhưng nhanh chóng chịu áp lực giảm khi đồng USD mạnh lên và thị trường gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Áp lực bán đặc biệt mạnh trong các phiên 23 và 24/9 khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng cao, đồng USD duy trì sức mạnh và giới đầu tư nâng mức đặt cược vào khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của vàng, loại tài sản không sinh lãi. Giá vàng giao ngay từ vùng trên 4.350 USD/ounce đầu phiên 23/9 đã giảm xuống dưới 4.300 USD và chạm mức thấp nhất trong tuần là 4.244,63 USD/ounce vào ngày 24/9.

Sang phiên ngày 25/9, vàng phục hồi khi đồng USD suy yếu và giá dầu hạ nhiệt trước những kỳ vọng mới về tiến triển ngoại giao Mỹ - Iran và khả năng mở lại Eo biển Hormuz. Giá vàng có thời điểm vượt trở lại ngưỡng 4.300 USD/ounce, lên khoảng 4.316 USD/ounce. Tuy nhiên, đà phục hồi bị hạn chế bởi lợi suất trái phiếu vẫn ở mức cao và kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất. Đến cuối phiên, vàng lùi về khoảng 4.285 - 4.287 USD/ounce, khép lại tuần dưới ngưỡng 4.300 USD/ounce.

Kết quả cuộc khảo sát hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy giới chuyên gia Phố Wall không có quan điểm rõ ràng về xu hướng ngắn hạn của vàng, trong khi đa số các nhà đầu tư cá nhân vẫn giữ tâm lý lạc quan.

Ông Marc Chandler tại Bannockburn Global Forex, lưu ý: “Tôi có cái nhìn tích cực về giá vàng trong tuần tới, dựa trên nhận định rằng tâm lý thị trường về động thái của Fed đã đạt đến giới hạn và loạt dữ liệu quan trọng sắp tới của Mỹ sẽ củng cố quan điểm này”. Nhưng ông cũng nhận định rằng giá vàng cần phải vượt mốc 4.400 USD/ounce thì mới thực sự tạo ra bước chuyển biến đáng chú ý.

Trong khi đó, ông Colin Cieszynski tại SIA Wealth Management lại có quan điểm trung lập về giá vàng trong tuần tới. Ông nêu rõ: "Tôi không thấy có nhiều yếu tố tác động mạnh nào".

Chuyên gia chiến lược thị trường cấp cao tại Forex.com - ông James Stanley nhận định giá vàng trong tuần tới sẽ giảm bởi vấn đề về lợi suất trái phiếu chưa sớm biến mất và thị trường trái phiếu đang tỏ ra mong manh.

Tuần này, 14 nhà phân tích đã tham gia cuộc khảo sát về vàng của Kitco News. Trong đó, quan điểm của giới chuyên gia Phố Wall chia khá đều thành ba nhóm: phe lạc quan (kỳ vọng giá tăng), phe bi quan (dự đoán giá giảm) và nhóm giữ thái độ trung lập. Đây là điều thay đổi so với tuần trước khi tất cả đều đồng loạt dự báo giá sẽ tăng.

Cụ thể, 5 chuyên gia (chiếm 36%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 4 người khác (chiếm 29%) nhận định kim loại quý này sẽ tiếp tục giảm. 5 nhà phân tích còn lại (chiếm 36% tổng số người tham gia) dự đoán giá vàng sẽ biến động trong biên độ hẹp vào tuần tới.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco đã ghi nhận 152 lượt bình chọn, với tỷ lệ đa số nhà đầu tư cá nhân giữ quan điểm lạc quan gần như không thay đổi. Cụ thể, 86 nhà giao dịch nhỏ lẻ (chiếm 57%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 35 người khác (chiếm 23%) dự đoán kim loại quý này sẽ giảm giá. 31 nhà đầu tư còn lại, tương đương 20% tổng số người tham gia, cho rằng giá vàng sẽ đi ngang trong tuần tới.