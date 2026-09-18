Lắng nghe để hiểu ngôn ngữ Jazz
Ngày 18/9, tại Hà Nội, hoạt động tìm hiểu ngôn ngữ Jazz trong âm nhạc truyền thống đã diễn ra với sự dẫn dắt của nghệ sĩ Nguyên Lê, cùng sự hỗ trợ của San Trịnh trong vai trò dịch giả. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Liên hoan Nhạc Jazz quốc tế Hà Nội năm 2026, tạo không gian để người tham dự không chỉ lắng nghe mà còn trực tiếp khám phá cách Jazz đối thoại với âm nhạc truyền thống.
Không chỉ lắng nghe, khán giả đến với hoạt động ngôn ngữ Jazz trong âm nhạc truyền thống để trực tiếp khám phá và đối thoại cùng âm nhạc. Dưới sự dẫn dắt của nghệ sĩ Nguyên Lê, những đặc trưng của Jazz được giới thiệu qua cách tiếp cận gần gũi, tạo không gian để người tham dự đặt câu hỏi, trao đổi và chia sẻ cảm nhận. Từ những thanh âm quen thuộc của âm nhạc truyền thống, workshop mở ra một góc nhìn mới về khả năng giao thoa giữa các ngôn ngữ âm nhạc. Ở đó, nghệ sĩ không chỉ trình diễn, còn khán giả không chỉ đứng nghe. Mỗi câu hỏi, mỗi trao đổi trở thành một phần của trải nghiệm. Sự tương tác trực tiếp giúp khoảng cách giữa sân khấu và công chúng được thu hẹp, để Jazz trở nên gần gũi hơn và âm nhạc truyền thống được tiếp cận bằng một cách mới.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/lang-nghe-de-hieu-ngon-ngu-jazz.html