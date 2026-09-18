Lắng nghe để hiểu ngôn ngữ Jazz

Không chỉ lắng nghe, khán giả đến với hoạt động ngôn ngữ Jazz trong âm nhạc truyền thống để trực tiếp khám phá và đối thoại cùng âm nhạc. Dưới sự dẫn dắt của nghệ sĩ Nguyên Lê, những đặc trưng của Jazz được giới thiệu qua cách tiếp cận gần gũi, tạo không gian để người tham dự đặt câu hỏi, trao đổi và chia sẻ cảm nhận. Từ những thanh âm quen thuộc của âm nhạc truyền thống, workshop mở ra một góc nhìn mới về khả năng giao thoa giữa các ngôn ngữ âm nhạc. Ở đó, nghệ sĩ không chỉ trình diễn, còn khán giả không chỉ đứng nghe. Mỗi câu hỏi, mỗi trao đổi trở thành một phần của trải nghiệm. Sự tương tác trực tiếp giúp khoảng cách giữa sân khấu và công chúng được thu hẹp, để Jazz trở nên gần gũi hơn và âm nhạc truyền thống được tiếp cận bằng một cách mới.

Không gian ngôn ngữ Jazz trong âm nhạc truyền thống thu hút người tham dự tại Hà Nội.

Nghệ sĩ Nguyên Lê trực tiếp dẫn dắt người tham dự khám phá ngôn ngữ Jazz.

Không gian mở ra những cuộc trao đổi trực tiếp giữa nghệ sĩ và công chúng.

Người tham dự chăm chú lắng nghe những chia sẻ về Jazz và âm nhạc truyền thống.

Những tương tác trực tiếp giúp khán giả có thêm góc nhìn về sự giao thoa giữa các ngôn ngữ âm nhạc.

Hoạt động tìm hiểu ngôn ngữ Jazz trong âm nhạc truyền thống là một trong những hoạt động của Liên hoan Nhạc Jazz quốc tế Hà Nội năm 2026.