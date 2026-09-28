Xuống phố nghe jazz, khám phá đời sống đô thị Hà Nội

NSƯT Quyền Văn Minh, các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club và biểu diễn. Ảnh: SVHTTDL

Từ “Hà Nội - Niềm tin và hy vọng”, “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa”, “Em ơi, Hà Nội phố” đến những giai điệu Jazz mang âm hưởng Italia, Brazil, Mỹ…, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” chiều 27-9 tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ đã tạo nên một hành trình âm nhạc nhiều sắc màu.

Mở đầu bằng nhạc hiệu “Hà Nội - Niềm tin và hy vọng” của nhạc sĩ Phan Nhân, chương trình nhanh chóng mở ra một thế giới Jazz đa sắc với “Estate” của Bruno Martino và “Watermelon Man” của Herbie Hancock. Một bên là giai điệu trữ tình đến từ Italia, một bên là sắc thái Jazz giàu tiết tấu của Mỹ. Từ Hà Nội, âm nhạc gợi mở ra những không gian văn hóa khác, để một chương trình cuối tuần trở thành cuộc gặp gỡ tự nhiên giữa nhiều nền âm nhạc.

Các nghệ sĩ tham gia biểu diễn. Ảnh: SVHTTDL

Nối dài mạch cảm xúc ấy là hàng loạt các tác phẩm như “No More Blues”, “Desafinado” và “The Girl From Ipanema” của Antonio - Carlos Jobim, những tác phẩm mang đậm tinh thần Bossa Nova của Brazil; cùng với đó là “On The Sunny Side Of The Street” của Jimmy McHugh, “In The Mood” của Joe Garland, “For Sentimental Reasons” của William Best hay “I Get A Kick Out Of You” của Cole Porter.

Sự phong phú về thể loại không làm chương trình trở nên rời rạc mà chính ngôn ngữ Jazz đã tạo nên sợi dây liên kết giữa những giai điệu khác biệt. Đặc biệt, qua cách thể hiện của NSƯT Quyền Văn Minh, các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club cùng các ca sĩ Thủy Bùi và Minh Thu, những tác phẩm quen thuộc được đặt trong một không gian mới, nơi âm nhạc cùng đối thoại và hòa nhịp với khán giả Thủ đô.

Chương trình biểu diễn jazz tại Nhà Bát Giác trở thành điểm hẹn nghệ thuật được nhiều người yêu thích. Ảnh: SVHTTDL

Đó cũng là nét thú vị của một chương trình diễn ra trong không gian công cộng. Người nghe không nhất thiết phải là một khán giả am hiểu về Jazz. Họ có thể đến Nhà Bát Giác để thưởng thức một chương trình nghệ thuật, tình cờ dừng lại trước một giai điệu hoặc đơn giản là tìm thấy một buổi chiều thư thái bên hồ Hoàn Kiếm cổ kính.

Nếu những tác phẩm của Bruno Martino, Antonio - Carlos Jobim, Herbie Hancock hay Cole Porter đưa khán giả ra thế giới, thì ca khúc “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa” của nhạc sĩ Trương Quý Hải và “Em ơi, Hà Nội phố” của nhạc sĩ Phú Quang lại đưa dòng cảm xúc của công chúng về với Thủ đô thân yêu. Hà Nội hiện lên qua những giai điệu đã trở thành ký ức, đồng thời được nhìn từ một góc độ khác bằng ngôn ngữ âm nhạc giàu tính ngẫu hứng và sáng tạo của Jazz.

Đông đảo người dân và du khách xem nghệ thuật tại không gian âm nhạc cộng đồng. Ảnh: SVHTTDL

Và khi những giai điệu của “Vũ điệu Thăng Long” vang lên khép lại chương trình, điều đọng lại không chỉ là những âm thanh của một buổi chiều cuối tuần. Đó còn là hình ảnh một Hà Nội luôn gìn giữ bản sắc riêng, đồng thời chủ động lắng nghe và hội nhập với thế giới; một Hà Nội lấy văn hóa làm cầu nối, lấy sáng tạo làm động lực và đang từng bước đưa những giá trị văn hóa thấm sâu hơn vào đời sống đô thị.

Đây cũng là nền tảng để hình ảnh Hà Nội - Thành phố Sáng tạo được bồi đắp bằng những trải nghiệm văn hóa cụ thể, gần gũi và có sức sống theo đúng tinh thần của Chương trình hành động số 08-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.