Hội thảo quốc tế về danh nhân Lý Công Uẩn và giá trị thời đại

Hội thảo được tổ chức nhằm tiếp tục nghiên cứu, bổ sung cơ sở khoa học phục vụ quá trình xây dựng hồ sơ trình UNESCO ghi nhận danh nhân Lý Công Uẩn nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm ngày mất của ông (1028-2028).

Lý Công Uẩn đã đặt nền móng cho sự phát triển ổn định, độc lập, tự chủ lâu dài của quốc gia Đại Việt, đồng thời kiến tạo một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa có sức sống bền vững suốt hơn một thiên niên kỷ

Hoạt động được triển khai trên cơ sở chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh, đồng thời gắn với nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa và tôn vinh các nhân vật lịch sử tiêu biểu của dân tộc.

Hoàng đế Lý Công Uẩn (974-1028), quê châu Cổ Pháp, lộ Bắc Giang (nay thuộc thành phố Bắc Ninh), là người sáng lập vương triều Lý. Năm 1010, với quyết định dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long được thể hiện trong “Chiếu dời đô”, Lý Công Uẩn đã đặt nền móng cho sự phát triển ổn định, độc lập, tự chủ lâu dài của quốc gia Đại Việt, đồng thời kiến tạo một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa có sức sống bền vững suốt hơn một thiên niên kỷ.

Bên cạnh những dấu ấn trong tiến trình lịch sử dân tộc, tư tưởng quản trị nhân văn, tinh thần khoan thư sức dân, hòa hợp cộng đồng và khoan dung tôn giáo của Lý Công Uẩn được đánh giá có những giá trị mang tính phổ quát, gắn với tinh thần đối thoại văn hóa, hòa bình và phát triển bền vững.

Hội thảo quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý trong nước và quốc tế, đại diện các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức chuyên môn cùng đại diện hậu duệ dòng họ Lý tại Hàn Quốc.

Đền Đô - nơi thờ 8 vị vua nhà Lý

Với hơn 60 tham luận thuộc các lĩnh vực lịch sử, Hán Nôm, văn hóa, văn học, Phật giáo và tín ngưỡng, nghệ thuật, giáo dục, du lịch, bảo tồn và phát huy di sản…, hội thảo tập trung vào ba nhóm vấn đề chính: Kinh Bắc - Hoa Lư - Thăng Long, quê hương, sự hình thành nền tảng tư tưởng và tầm nhìn chiến lược của Hoàng đế Lý Công Uẩn; tư tưởng quản trị nhân văn và giá trị thời đại của ông; bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với Hoàng đế Lý Công Uẩn và vương triều Lý trong bối cảnh đương đại.

Một nội dung được hội thảo chú trọng là rà soát, chuẩn hóa nguồn tư liệu, thuật ngữ và niên đại liên quan đến Lý Công Uẩn; đồng thời tăng cường nghiên cứu so sánh, đối chiếu với bối cảnh Đông Á và Đông Nam Á đầu thế kỷ XI.

Qua đó, hội thảo góp phần làm rõ hơn tầm vóc, giá trị và ý nghĩa của Lý Công Uẩn trong tiến trình lịch sử, văn hóa Việt Nam, đồng thời đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát huy và lan tỏa những giá trị gắn với danh nhân trong đời sống đương đại.

Hội thảo cũng được kỳ vọng tạo thêm cơ sở khoa học cho việc hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO, trong đó làm rõ những đóng góp của Lý Công Uẩn đối với lịch sử dân tộc và các giá trị có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi quốc gia.