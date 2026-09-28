'Triệu Đình Long cứu Chúa' mở lối tiếp cận mới với tuồng cổ

Cách làm này mở thêm hướng đưa sân khấu truyền thống đến gần công chúng, đồng thời gợi mở khả năng phát triển những sản phẩm văn hóa giàu tính trải nghiệm.

Triệu Đình Long cứu Chúa là tác phẩm tiêu biểu của dòng tuồng cổ, nổi bật với những giá trị tư tưởng về trung quân, nghĩa khí, trí dũng và nghệ thuật biểu diễn giàu tính ước lệ. Qua tiếng hát, vũ đạo và những lớp võ trận, tác phẩm mở ra thế giới sân khấu đặc trưng của nghệ thuật tuồng truyền thống.

Lấy bối cảnh hư cấu dưới thời nhà Tống, câu chuyện bắt đầu khi vua Tống tuổi cao, bệnh trọng và bị Thái sư Tạ Thạch Sư mưu đồ cướp ngôi. Triệu Đình Long, con rể của Tạ Thạch Sư, được giao nhiệm vụ đưa Thứ phi và Hoàng tử nhà Tống trốn thoát.

Là một trung thần, ông phải đối diện với lựa chọn nghiệt ngã, đặt nghĩa lớn lên trên tình riêng, chấp nhận hy sinh vợ con để bảo vệ dòng dõi nhà Tống.

Trên hành trình ấy, sự tài trí của hai con gái Tạ Thạch Sư là Mai Xuân, Mai Hương, cùng sự trung chính của Năng Danh và sự trợ giúp của thần linh đã giúp Thứ phi, Hoàng tử thoát hiểm.

Vợ con Triệu Đình Long cũng được cứu sống. Câu chuyện khép lại với thắng lợi của các trung thần: lực lượng trung nghĩa dấy binh, đánh bại phe phản loạn và khôi phục chính thống nhà Tống.

Đảm nhận các vai diễn là các nghệ sĩ: Vũ Mạnh Linh (vai Triệu Đình Long), Nguyễn Quỳnh Liên (vai Mai Xuân), Nguyễn Đình Thuận (vai Bạt Hổ), NSƯT Nguyễn Thị Lộc Huyền (vai Mai Hương), NSƯT Nguyễn Kiều Oanh (vai Thứ Phi), Nguyễn Thị Tuyết Mai (vai Hoàng tử), Nguyễn Đình Nam (vai Tạ Thạch Sư), Nguyễn Đình Học (vai Tạ Hoàng Lân)...

Đáng chú ý, lần trở lại này, Triệu Đình Long Cứu Chúa không chỉ dừng lại ở một đêm diễn mà mở rộng thành chuỗi trải nghiệm tương tác, đưa khán giả bước vào không gian của tác phẩm.

Thay vì chỉ ngồi thưởng thức từ phía dưới sân khấu, khán giả có cơ hội nhập vai, trực tiếp tham gia vào hành trình của các nhân vật và khám phá câu chuyện theo cách riêng.

Hình thức này tạo ra một khoảng giao thoa thú vị giữa sân khấu truyền thống và cách thức trải nghiệm nghệ thuật đương đại. Những nhân vật, phục trang, động tác biểu diễn, tiếng trống, tiếng hát và các lớp võ trận vốn quen thuộc trong nghệ thuật tuồng được đặt trong không gian mở; từ đó, khoảng cách giữa nghệ thuật và khán giả được thu hẹp.

Khán giả được trải nghiệm nhập vai

Với người đã quen thuộc với tuồng, trải nghiệm nhập vai mở thêm một cách tiếp cận với tác phẩm; với khán giả trẻ hoặc những người lần đầu tìm hiểu loại hình nghệ thuật này, đây có thể là điểm chạm giúp họ dễ dàng bước vào thế giới tuồng hơn.

Quan trọng hơn, cách làm này cho thấy sân khấu truyền thống hoàn toàn có thể tìm kiếm những phương thức mới để kể lại câu chuyện cũ, làm mới trải nghiệm thưởng thức mà vẫn giữ được tinh thần và giá trị cốt lõi của di sản.