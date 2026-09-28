Sân chơi nghệ thuật cho các tài năng nhí trong mùa 'Trung thu đoàn viên'

Chương trình với chủ đề “Trung thu đoàn viên” vừa diễn ra tại Aeon Mall Tân Phú Celadon, TPHCM, mang đến một đêm hội kết hợp nghệ thuật, trải nghiệm sân khấu.

Tại chương trình, các gia đình có cơ hội cùng nhau tham gia không gian lễ hội, chụp ảnh và lưu giữ những khoảnh khắc sum vầy.

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Chương trình tạo sân chơi nghệ thuật cho các tài năng nhí

Chương trình mang đến nhiều màu sắc nghệ thuật, từ Ballet, Hiphop, múa hiện đại đến ca hát.

Từ một lớp học nghệ thuật, các em được tiếp cận với quy trình của một chương trình sân khấu thực tế. Quá trình đó đòi hỏi sự kiên trì, kỷ luật và tinh thần phối hợp, đồng thời tạo điều kiện để trẻ khám phá khả năng của chính mình.

Lễ hội mang đến nhiều màu sắc nghệ thuật

Ban tổ chức mong muốn tạo sân chơi nghệ thuật ý nghĩa cho thiếu nhi

Theo Ban tổ chức, những phần quà được trao đến các em là sự ghi nhận đối với quá trình luyện tập và tinh thần tham gia chương trình. Bên cạnh phần thưởng vật chất, sự động viên còn hướng đến việc khích lệ trẻ tiếp tục theo đuổi lĩnh vực nghệ thuật mà mình yêu thích.