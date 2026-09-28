Tại sao người Tây Tạng lại tặng nhau khăn trắng?

Muốn trả lời được câu hỏi, vì sao người Tây Tạng lại tặng nhau khăn trắng trong những dịp quan trọng, phải hiểu lý do người dân nơi đây cực kỳ tôn sùng màu trắng.

Vì sao người Tây Tạng tôn sùng màu trắng?

Đối với người Tây Tạng, màu trắng là màu tối thượng và thiêng liêng nhất. Màu trắng len lỏi vào từng hơi thở của đời sống cao nguyên, từ đức tin tâm linh, các câu chuyện dân gian cho đến nếp sống du mục thường nhật. Màu sắc này biểu tượng cho sự thuần khiết, cát tường, thiêng liêng và lòng thành kính đối với Đức Phật.

Người dân Tây Tạng tôn sùng màu trắng. (Ảnh: Bazaarvietnam).

Sự tôn sùng màu trắng của người dân vùng cao nguyên này bắt nguồn từ cả yếu tố tự nhiên, đời sống du mục lẫn chiều sâu tâm linh, tôn giáo.

Gắn liền với dãy Himalaya quanh năm tuyết phủ, những dài mây bồng bềnh, màu trắng đại diện cho sự hùng vĩ và thuần khiết của thiên nhiên xứ Tạng.

Bạn có thể bắt gặp màu sắc này qua những chiếc lều trắng đặc trưng trên thảo nguyên - nơi đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong đời sống văn hóa, từ các lễ hội tâm linh lộng lẫy cho đến phong tục dựng lều kén rể của các thiếu nữ.

Người Tây Tạng quan niệm, màu trắng tượng trưng cho lòng ấm áp, sự trung thực và chân thành. Họ tin rằng trắng là màu của tâm trí nguyên bản, không bị ô uế hay vấy bẩn bởi tạp niệm. Màu trắng không tì vết giống như một tấm lòng chân thành, không có tạp niệm và luôn hướng thiện.

Trong đời sống du mục cổ xưa, người Tây Tạng tôn sùng các vị thần tự nhiên. Họ tin rằng những vị thần thiện lành, bảo hộ cho bộ tộc thường ngự trị trên những ngọn núi tuyết trắng xóa và luôn xuất hiện với trang phục hoặc ánh hào quang màu trắng.

Màu trắng luôn là hiện thân của ánh sáng, sự che chở của các vị hộ pháp và điềm lành tối cao, đối lập hoàn toàn với màu đen của bóng tối, vô minh và ma quỷ.

Các tòa nhà, cung điện ở Tây Tạng thường được sơn màu trắng. (Ảnh: Bazaarvietnam)

Vì sao người Tây Tặng tặng khăn trắng cho nhau?

Bạn sẽ bắt gặp nghi thức tặng khăn trắng (Khata) cho nhau ở khắp mọi nơi tại Tây Tạng: từ việc chào đón khách quý phương xa, chúc mừng đám cưới, tiễn người thân đi xa, cho đến các nghi lễ tâm linh trang trọng như dâng lên các Đức Lạt Ma, cúng dường tượng Phật hoặc lăng mộ.

Trong văn hóa Tây Tạng, khăn trắng Khata (hay Katak) không đơn thuần là một món quà hay vật trang trí. Nó đại diện cho một tâm trí nguyên bản, không tì vết. Khi trao đi chiếc khăn trắng, người Tạng muốn nhắn gửi rằng: “Tấm lòng của tôi dành cho bạn hoàn toàn trong sạch, trung thực, không có sự lừa dối hay mưu cầu ích kỷ”.

Màu trắng trong tâm thức người Tạng đại diện cho sự hòa bình, dịu lành. Tặng khăn trắng là lời khẳng định về tình hữu nghị, sự hòa hợp và mong muốn thiết lập một mối quan hệ tốt đẹp, không tranh chấp.

Khăn Khata trắng giống như một sợi dây kết nối tâm linh. Người Tạng tin rằng việc tặng khăn trắng sẽ mang lại điềm lành, sự bình an, sức khỏe và sự che chở cho người nhận. Do đó,trong các ngày vui của gia đình hoặc lễ hội truyền thống, mọi người tặng nhau khăn Khata trắng. Tại đám cưới, cô dâu chú rể sẽ nhận được rất nhiều khăn trắng từ họ hàng, bạn bè như một minh chứng cho lời chúc trăm năm hạnh phúc, gia đình êm ấm.

Khi một người chuẩn bị lên đường đi xa, đi làm ăn hoặc hành hương, người thân sẽ tặng họ khăn Khata trắng. Chiếc khăn lúc này đóng vai trò như một vật bảo hộ tâm linh, gửi gắm ước nguyện người đi đường sẽ gặp nhiều thuận lợi, tránh được tai ương và “bình an trên mọi nẻo đường.

Trong lễ cưới, các cặp đôi nhận được rất nhiều khăn trắng từ người thân, bạn bè như lời chúc phúc.

Ngoài ra, người Tạng tặng khăn trắng cho những người đã giúp đỡ mình để tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Khi có mâu thuẫn hay hiểu lầm, việc mang một chiếc khăn Khata trắng đến tặng đối phương là dấu hiệu của sự cầu hòa, biểu thị một tấm lòng trung thực, không còn oán hận và muốn kết nối lại tình thân.

Người Tây Tạng dâng khăn Khata màu trắng lên các vị Lạt ma không chỉ là một nghi thức chào hỏi thông thường, mà là hành động biểu thị sự quy y, dâng hiến toàn bộ lòng thành kính tối thượng và tịnh hóa nghiệp chướng trước một bậc thầy tâm linh. Dâng khăn Khata trắng lên các Lạt ma được coi là một hình thức cúng dường tối thượng.

Người đệ tử khi dâng khăn phải cúi đầu thấp, nâng khăn ngang trán để thể hiện sự hạ mình trước sự thông thái của Lạt ma. Sau khi tiếp nhận lòng thành, các vị Lạt ma thường quàng ngược chiếc khăn đã được ban phước lại lên cổ người dâng.

Hành động này mang một thông điệp vô cùng sâu sắc. Khi quàng chiếc khăn lại cho người dâng, Lạt ma đã chứng minh và chấp nhận lòng thành, sự thuần khiết trong tâm của họ.

Chiếc khăn lúc này đã được tịnh hóa qua năng lượng từ bi và các câu thần chú của vị Thầy. Khi chiếc khăn chạm vào cổ người dâng, đó là khoảnh khắc họ nhận được sự gia trì, che chở vô hình chống lại các chướng ngại trong cuộc sống.

Sợi khăn quàng quanh cổ giống như một lời nhắc nhở vô ngôn rằng từ nay họ đã được đặt dưới sự bảo hộ của thần linh, đồng thời nhắc nhở bản thân phải luôn giữ gìn thân - khẩu - ý trong sạch như sắc trắng của chiếc khăn.

Sau khi nhận lại chiếc khăn ban phước này, người Tây Tạng thường sẽ quàng nó trên cổ suốt cả ngày lễ, hoặc mang về treo tại gian thờ gia đình, đặt trên đỉnh đầu giường để cầu bình an, hoặc buộc vào gương chiếu hậu của xe ô tô như một chiếc bùa hộ mệnh cho mọi chuyến đi.

Một đứa trẻ Tây Tạng đang học nghi thức tặng khăn Khata.

Lưu ý khi tặng và nhận khăn trắng ở Tây Tạng

Trước khi mang tặng, chiếc khăn Khata phải được gấp đôi lại theo chiều dọc. Phần mép gấp (nếp gấp đóng) sẽ hướng về phía người nhận. Điều này tượng trưng cho sự toàn vẹn, viên mãn, không tỳ vết và lòng tôn kính tuyệt đối. Nó cũng thể hiện rằng tâm ý của người tặng là thuần khiết, không có sự vụ lợi hay chia rẽ.

Ngược lại, hai mép mở của khăn hướng về phía người tặng. Điều này tượng trưng cho việc người tặng đang trao đi toàn bộ lòng thành rộng mở và cầu mong sự gắn kết, trọn vẹn.

Khi được một người Tây Tạng hoặc một vị Lạt ma trao tặng khăn, người nhận phải ngửa hai lòng bàn tay, hơi cúi đầu và đón lấy chiếc khăn. Sau khi nhận khăn (từ bạn bè hoặc người ngang hàng), bạn hãy tự quàng chiếc khăn đó lên cổ của mình để biểu thị sự trân trọng món quà cát tường.

Khi được Lạt ma quàng khăn ban phước, người nhận hãy đứng yên, cúi đầu thấp để Ngài quàng khăn lên cổ. Sau khi Ngài quàng xong, hãy chắp hai tay trước ngực và nói lời cảm ơn.

Người nhận khăn tuyệt đối không để khăn chạm đất. Khăn Khata là vật phẩm tâm linh linh thiêng. Nếu để khăn chạm xuống sàn nhà hoặc mặt đất, đó bị coi là hành vi bất kính và làm tổn hao phước báu. Khăn phải luôn được giữa sạch sẽ, phẳng phiu và tinh khôi.

Nếu không dùng khăn nữa, người Tạng sẽ treo khăn ở những nơi trang trọng như góc thờ, buộc vào cờ nguyện, hoặc đốt đi (hóa khăn) chứ không vứt vào thùng rác.