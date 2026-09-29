Lắng nghe, chia sẻ cùng Nhân dân

Đảng ủy, chính quyền đã và đang tìm hướng giải quyết các vấn đề người dân nêu ra để từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, xây dựng đô thị văn minh, là nơi đáng sống, phục vụ Nhân dân. Một số vướng mắc lâu nay của người dân cũng đang được chính quyền xem xét, tháo gỡ, tìm hướng ra phù hợp.

Thi công lề đường trên địa bàn phường Phú Thủy

Chỉnh trang đô thị

Thông qua các buổi cà phê sáng thân tình, lắng nghe ý kiến của nhiều người dân, đồng chí Nguyễn Hữu Thông - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Thủy đã đề nghị lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị chức năng tiếp thu, thông tin với bà con Nhân dân. Một số vụ việc phức tạp kéo dài lâu năm, phường tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân để xem xét, kiến nghị sở, ngành chức năng để phối hợp giải quyết thấu tình đạt lý.

Đồng chí Nguyễn Văn Nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường chia sẻ: “Trước đó, Đảng ủy đã chỉ đạo địa phương phối hợp đơn vị chức năng có kế hoạch di dời theo lộ trình phù hợp hệ thống cáp quang chằng chịt trên 3 tuyến đường Thủ Khoa Huân, Trần Hưng Đạo, Tôn Đức Thắng. Thông qua nguồn vốn ngân sách tỉnh đã nâng cấp hoàn chỉnh tuyến đường Thủ Khoa Huân, đúc sẵn các hố để chủ đầu tư ngầm hóa đường dây cáp quang thời gian tới”.

Trong những ngày này, các tuyến đường lớn Trần Hưng Đạo, Võ Văn Kiệt, Trần Quý Cáp đang được các đơn vị thi công mở rộng, nâng cấp nền đường, hệ thống thoát nước, lát vỉa hè, kết hợp đúc sẵn các hố để phục vụ ngầm hóa hệ thống cáp quang. Bộ mặt đô thị các phường Phú Thủy, Phan Thiết, Hàm Thắng, Tiến Thành đang dần khởi sắc; hạn chế tình trạng ngập úng mỗi khi mưa lớn kéo dài.

Nâng cấp các tuyến hẻm kết hợp nạo vét hệ thống thoát nước, chống ngập úng mùa mưa

Với Phú Thủy, vốn đầu tư công đã cơ bản giải ngân phục vụ thi công gần 40 tuyến hẻm, phường đang xem xét bổ sung nạo vét hệ thống thoát nước một số hẻm trong thời gian tới, theo kiến nghị của người dân qua các buổi cà phê sáng. Hai tuyến “đường cụt” Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Phú Thủy dự kiến sẽ đưa vào đầu tư công vốn trung hạn 2026 - 2030, kết hợp vận động người dân trên tuyến để đền bù giải tỏa.

Bà Nguyễn Thị Bội Nhu, Phó Chủ tịch UBND phường chia sẻ với người dân: “Phú Thủy xem xét bố trí cơ sở dôi dư sau sáp nhập để phục vụ mô hình điều trị ma túy tại cộng đồng do Phòng khám Đa khoa Sài Gòn - Kim Cương thực hiện”.

Trong khi đó, cùng tham dự cà phê sáng với người dân, ông Nguyễn Văn Hiệp, Trưởng Điện lực Phan Thiết thông tin: “Ngành điện đang xúc tiến đầu tư đồng bộ hệ thống lưới điện phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, đời sống Nhân dân trên địa bàn đô thị các phường Phú Thủy, Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận, Tiến Thành, Hàm Thắng… Việc ngầm hóa lưới điện đường Thủ Khoa Huân, các tuyến đường lớn, nhỏ khác, khi có kế hoạch hạ ngầm cáp quang ngành chức năng phê duyệt, Điện lực Phan Thiết sẽ triển khai thi công, đồng bộ ngầm hóa hệ thống cáp quang, viễn thông, góp phần xây dựng đô thị phía Đông tỉnh văn minh, hiện đại”.

Điện lực Phan Thiết đã cử nhân viên khảo sát, phê duyệt thủ tục, hỗ trợ di dời trụ điện cản trở lề đường Hàn Mặc Tử, mà người dân địa phương kiến nghị. Các bóng đèn hư hỏng trên địa bàn dân cư, công viên đã được thay mới, phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân vào ban đêm.

Tìm hướng giải quyết cho người dân

Với trường hợp của hộ gia đình bà Thới Thị Bích Thủy ở tổ dân phố 2 nằm trong khu “quy hoạch treo” Tam Biên trước đây, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Hữu Thông đề nghị các phòng, ban xem xét, tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ người dân. Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị đã tham mưu UBND phường Phú Thủy gửi hồ sơ lên Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét, nhưng sở chưa trả lời; phường đang tiếp tục đề nghị sở có ý kiến để có cơ sở giải quyết.

Hệ thống cáp quang trên đường Thủ Khoa Huân sẽ được ngầm hóa theo lộ trình

Bí thư Đảng ủy phường Phú Thủy cũng đề nghị Công an phường phối hợp ngành chức năng khảo sát, tham khảo ý kiến người dân tuyến phố ẩm thực Tuyên Quang để có thể điều chỉnh biển báo giao thông phù hợp trên tuyến đường trung tâm này, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng trăm hộ kinh doanh, buôn bán phục vụ khách du lịch, người dân địa phương vào dịp cuối tuần.

Lan tỏa mô hình thiết thực

Trong khi đó, thông qua mô hình “Cà phê Mặt trận”, lắng nghe tiếng nói người dân, là tiền đề để phường Bình Thuận chuẩn bị cho buổi gặp mặt đối thoại của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường với Nhân dân, dự kiến vào thời gian sắp tới. Trước đó, người dân địa phương này quan tâm nhiều đến kế hoạch thu hồi 247 ha đất thực hiện dự án đường Lê Duẩn – Trường Chinh đến nút giao cao tốc và quỹ đất 2 bên đường đã được phường công bố vào đầu tháng 7/2026. Việc đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư cho những hộ dân nằm trong vùng dự án trọng điểm của tỉnh đang thực hiện giai đoạn 2026 – 2030.

Với mô hình “Lắng nghe và nói chuyện cùng dân”, chính quyền, các ban, ngành, đơn vị chức năng xã Hàm Tân không chỉ thông tin tình hình phát triển kinh tế, xã hội, nâng cấp nhiều tuyến giao thông liên xã, giao thông nông thôn, nội đồng phục vụ sản xuất, mà còn hướng dẫn người dân vay vốn hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình, thủ tục vay vốn ngân hàng chính sách xã hội cho con đang theo học các trường đại học, cao đẳng.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã giúp người dân làm giấy ủy quyền xe máy cho con cái đi học xa. Chính quyền địa phương sẽ rà soát một số gia trại chăn nuôi trong khu dân cư để môi trường trong sạch, tuyên truyền người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, để rác thải sinh hoạt đúng nơi quy định, không xả rác nơi công cộng, hướng đến xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Mô hình “Cà phê sáng của lãnh đạo phường với Nhân dân” Phú Thủy tiên phong thực hiện, hay tên gọi khác ở một số xã, phường phía Đông tỉnh, đều hướng đến chia sẻ thông tin phát triển kinh tế, xã hội địa phương với Nhân dân, đồng thời Đảng ủy, UBND cấp xã lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân, tìm hướng giải quyết phù hợp.

Nâng cấp láng nhựa một tuyến đường giao thông nông thôn xã Hàm Tân

Sau các buổi gặp gỡ, đối thoại ấy, các vụ việc người dân kiến nghị đã và đang được các cấp chính quyền, đơn vị chức năng giải quyết, đem lại lòng tin của người dân với chính quyền địa phương. Với mô hình thiết thực ấy hướng đến xây dựng chính quyền thân thiện, trọng dân, gần dân và vì Nhân dân phục vụ, khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay.