Khu đô thị Khang Mỹ Lộc: 292 lô đất đủ điều kiện chuyển nhượng

Theo Sở Xây dựng, 292 lô đất này nằm trên 23 thửa đất, gồm 21 thửa đất ở liền kề với 283 lô và 2 thửa đất biệt thự với 9 lô.

Dự án Khu đô thị Khang Mỹ Lộc được UBND thị xã Hoài Nhơn (cũ) phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 năm 2021, rộng 15,96 ha, tổng chi phí thực hiện gần 649 tỷ đồng. Thời gian thực hiện Dự án từ tháng 12-2021 đến tháng 11-2026, do Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Toàn Thịnh làm chủ đầu tư.

Khu đô thị Khang Mỹ Lộc tọa lạc ngay nút giao Quốc lộ 1A - Nguyễn Chí Thanh, kết nối trực tiếp ra biển Tam Quan, thuộc phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai. Ảnh: batdongsan.com.vn

Qua rà soát hồ sơ và kiểm tra thực tế, Sở Xây dựng xác định hạ tầng kỹ thuật phục vụ các lô đất được nghiệm thu hoàn thành ngày 28-8-2026. Các hạng mục gồm san nền, đường giao thông, cấp thoát nước, cấp điện và chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy, thông tin liên lạc, xử lý nước thải, cây xanh, công viên, vỉa hè và các công trình tiện ích.

Dự án cũng được cấp giấy phép xây dựng hạng mục hạ tầng kỹ thuật, có thỏa thuận đấu nối điện, cấp nước, xả nước thải sau xử lý và hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Về đất đai, dự án được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 27-5-2025. Theo hồ sơ, quyền sử dụng đất không có tranh chấp, không bị kê biên để thi hành án, không thuộc trường hợp bị đình chỉ giao dịch và chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai. Khu vực được phép chuyển nhượng cho cá nhân tự xây dựng nhà ở cũng đã được UBND tỉnh thống nhất chủ trương.

Tuy nhiên, qua kiểm tra hiện trường, Sở Xây dựng ghi nhận một số vị trí chưa hoàn thành lát gạch vỉa hè và trồng cây xanh theo thiết kế được duyệt. Sở yêu cầu chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Toàn Thịnh khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Đối với hệ thống xử lý nước thải, do dự án chưa có người ở nên trạm xử lý chưa vận hành. Trước khi vận hành thử nghiệm và xả nước thải, chủ đầu tư phải hoàn tất các thủ tục về môi trường, quan trắc và bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường. Trong thời gian người dân xây dựng nhà ở, chủ đầu tư phải có giải pháp thu gom, xử lý nước thải phát sinh, không để gây ô nhiễm môi trường.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu chủ đầu tư công khai đầy đủ, trung thực thông tin về dự án trước khi ký hợp đồng; giám sát việc xây dựng nhà ở của người nhận chuyển nhượng, bảo đảm đúng quy hoạch 1/500; đồng thời xác định thời hạn hoàn thành xây dựng nhà ở nhằm bảo đảm việc sử dụng đất đồng bộ, tránh lãng phí.

Đáng chú ý, chủ đầu tư kê khai dự án đang được thế chấp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi. Do đó, trước khi ký hợp đồng chuyển nhượng đối với từng lô đất, chủ đầu tư phải bảo đảm quyền sử dụng đất của lô đất đó đủ điều kiện giao dịch; thực hiện việc giải chấp, rút tài sản bảo đảm, xóa đăng ký biện pháp bảo đảm hoặc các thủ tục khác theo quy định của pháp luật về đất đai, dân sự và đăng ký biện pháp bảo đảm.

Do đó, Sở Xây dựng yêu cầu trước khi ký hợp đồng chuyển nhượng từng lô đất, chủ đầu tư phải bảo đảm lô đất đủ điều kiện giao dịch và thực hiện giải chấp hoặc xóa đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định.

UBND phường Hoài Nhơn Bắc cần phối hợp với chủ đầu tư kiểm tra, hướng dẫn, theo dõi việc xây dựng nhà ở của các cá nhân nhận chuyển nhượng, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm.

Nhà ở xã hội Nhơn Phú 1 có 1.469 căn hộ, dự kiến nhận hồ sơ từ tháng 10.2026 Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai vừa thông tin về Dự án Nhà ở xã hội Nhơn Phú 1 tại phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai), do Công ty TNHH Solcenter Nhơn Phú làm chủ đầu tư. Dự án khởi công vào tháng 8-2026, dự kiến hoàn thành, bàn giao vào tháng 2-2031. Công trình gồm 6 block nhà ở cao 18 tầng, cùng các hạng mục hồ bơi, khu dịch vụ thương mại tại khối đế, công trình hạ tầng xã hội, cây xanh, đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật. Dự án cung cấp tổng cộng 1.469 căn hộ, diện tích dự kiến từ 36,8 - 88,2 m²/căn. Giá bán dự kiến bình quân khoảng 16,5 triệu đồng/m², chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và kinh phí bảo trì. Sở Xây dựng cho biết dự kiến bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội từ tháng 10.2026. Người dân có nhu cầu đăng ký có thể liên hệ Văn phòng bán hàng của Dự án Nhà ở xã hội Nhơn Phú 1 trên Quốc lộ 1D, phường Quy Nhơn Bắc.