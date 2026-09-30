Lắng nghe dân để hành động

Nhiều kiến nghị thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo xã và các bộ phận chuyên môn giải đáp, làm rõ ngay tại hội nghị. Những vấn đề vượt thẩm quyền được tiếp nhận, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền. Cách làm ấy cho thấy đối thoại chỉ thực sự có ý nghĩa khi ý kiến của người dân được tiếp nhận và xử lý bằng những việc làm cụ thể.

Thực tế, người dân luôn mong muốn những tâm tư, nguyện vọng của mình được chính quyền và cơ quan chức năng các cấp lắng nghe, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp. Qua đối thoại, cấp ủy, chính quyền có thêm một kênh để nhìn lại hiệu quả thực thi chủ trương, chính sách từ thực tiễn cơ sở.

Đại diện lãnh đạo xã Văn Quan (Lạng Sơn) trả lời những vấn đề người dân nêu tại Hội nghị “Tháng nghe dân nói”. Ảnh: vietnamnet.vn

Nhưng nghe dân nói mới chỉ là bước đầu. Nếu kiến nghị chỉ được ghi nhận rồi để đó; chuyển đến cơ quan chức năng nhưng thiếu sự theo dõi, đôn đốc; đã có kết quả xử lý nhưng chậm thông tin, phản hồi thì khoảng cách từ “nghe dân nói” đến “giải quyết việc của dân” vẫn còn. Khi đó, đối thoại trở thành hình thức, thậm chí làm giảm niềm tin của người dân.

Đối thoại với nhân dân phải gắn với trách nhiệm giải quyết đến cùng. Mỗi kiến nghị cần được tiếp nhận, phân loại, chuyển đến đúng cơ quan; xác định tiến độ xử lý và kịp thời thông tin kết quả. Với những việc chưa thể giải quyết ngay hoặc vượt thẩm quyền cũng cần giải thích rõ và thông báo để người dân biết, theo dõi, giám sát.

Suy cho cùng, thước đo của “Tháng nghe dân nói” là ở những vấn đề chính đáng của người dân được giải quyết sau đối thoại. Nghe để hiểu dân và hành động để dân tin. Đó mới là ý nghĩa thiết thực của việc gần dân, trọng dân, vì dân.