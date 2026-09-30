Địa ốc 24H: 'Đói vốn', doanh nghiệp BĐS xoay tiền bằng cách bán tài sản; Kiến nghị hoán đổi đất liền kề khi bị thu hồi
'Đói vốn', doanh nghiệp bất động sản xoay chuyển bằng cách bán tài sản; Kiến nghị cho phép người dân hoán đổi diện tích đất liền kề khi bị thu hồi; Đề xuất dự án Safari 10.000 tỷ đồng, rộng hơn 580ha ở Ba Vì; Đà Nẵng mở bán dự án nhà ở xã hội, giá hơn 19 triệu đồng/m2;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 30/9.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dia-oc-24h-doi-von-doanh-nghiep-bds-xoay-tien-bang-cach-ban-tai-san-kien-nghi-hoan-doi-dat-lien-ke-khi-bi-thu-hoi-post1880842.tpo