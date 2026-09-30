Địa ốc 24H: 'Đói vốn', doanh nghiệp BĐS xoay tiền bằng cách bán tài sản; Kiến nghị hoán đổi đất liền kề khi bị thu hồi

Việc đầu tư, hoàn thiện hạ tầng các khu đất đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) được nhiều xã, phường trong tỉnh tập trung triển khai. Không chỉ tạo quỹ đất sạch, đáp ứng nhu cầu về đất ở, các dự án còn mở ra nguồn thu quan trọng cho ngân sách địa phương, tạo thêm nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, góp phần thúc đẩy hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số của tỉnh.