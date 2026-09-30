Tăng cường quản lý, sử dụng tài sản công

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, xã, phường, đặc khu đang quản lý, sử dụng nhà, đất là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp khẩn trương rà soát, lập và thực hiện phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng pháp luật, không để thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Đối với nhà, đất bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích, sai quy định, bỏ trống hoặc không sử dụng, các cơ quan trực tiếp quản lý phải rà soát, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm. Đối với nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, cần khẩn trương xử lý theo quy định; đồng thời thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra nhằm khắc phục, xử lý các hạn chế, thiếu sót và vi phạm trong quản lý, bố trí, sắp xếp, xử lý, khai thác.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, toàn thành phố có 3.985 cơ sở nhà, đất là trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đã quyết liệt xử lý, rà soát, sắp xếp và ban hành quyết định xử lý đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư. Trong đó, có 361 cơ sở nhà, đất được thực hiện chuyển đổi công năng sang các mục đích phục vụ giáo dục, y tế, công cộng, thiết chế văn hóa, thể thao (gồm: 11 cơ sở phục vụ mục đích y tế, 61 cơ sở phục vụ mục đích giáo dục, 140 cơ sở phục vụ mục đích văn hóa, thể thao và 149 cơ sở phục vụ mục đích công cộng).

Đối với cơ sở nhà, đất dôi dư còn lại, UBND thành phố giao 119 cơ sở nhà, đất cho Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà thành phố quản lý, khai thác; 478 cơ sở nhà, đất được quyết định giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý, khai thác. Hiện còn lại 4 cơ sở đang rà soát, xử lý, gồm 1 cơ sở liên quan đến hợp đồng thuê còn hiệu lực và 3 cơ sở đang thực hiện theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.