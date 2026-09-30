Đà Nẵng hỗ trợ miễn phí pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh

Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh sẽ được hỗ trợ miễn phí pháp lý. Ảnh: GIA MINH

Tổ hỗ trợ pháp lý do Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng làm Tổ trưởng; Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Tổ phó Thường trực.

Tổ có nhiệm vụ tiếp nhận, nghiên cứu và phối hợp với các cơ quan chức năng để tư vấn, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc pháp lý phát sinh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền.

Bên cạnh đó, biên soạn tài liệu hướng dẫn, cẩm nang phòng ngừa rủi ro pháp lý; tổ chức đối thoại, tư vấn lưu động và tổng hợp bất cập từ thực tiễn nhằm kiến nghị sửa đổi, bổ sung những quy định không còn phù hợp.

Theo quy chế hoạt động, công tác hỗ trợ được thực hiện theo nguyên tắc chủ động, kịp thời, miễn phí, bảo đảm chính xác, khách quan; vận hành theo cơ chế phối hợp liên ngành và bảo mật thông tin bí mật kinh doanh, hồ sơ vụ việc của doanh nghiệp.

Sở Tư pháp giữ vai trò thường trực, là đầu mối tiếp nhận, rà soát, phân loại và điều phối xử lý các vướng mắc.