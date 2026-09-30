Hà Nội mở mới tuyến buýt điện liên tỉnh Bến xe Gia Lâm - Hưng Yên

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Công văn số 4957/UBND-ĐT về việc mở mới tuyến buýt điện Hà Nội - Hưng Yên.

Việc điều chỉnh được xem xét nhằm nâng cao chất lượng phục vụ vận tải hành khách công cộng, khuyến khích người dân chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh, văn minh, hiện đại (Ảnh: Phạm Hùng).

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu triển khai mở mới tuyến xe buýt điện Bến xe Gia Lâm - Bến xe Hưng Yên theo hình thức tuyến buýt liên tỉnh, trên cơ sở chủ trương đã được UBND thành phố chấp thuận tại văn bản ngày 7/8/2026.

UBND thành phố thống nhất về chủ trương đối với đề xuất của Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) về việc nghiên cứu, điều chỉnh phương án tuyến buýt điện liên tỉnh Bến xe Gia Lâm - Bến xe Hưng Yên từ hình thức “không trợ giá” sang “có trợ giá”.

Việc điều chỉnh được xem xét nhằm nâng cao chất lượng phục vụ vận tải hành khách công cộng, tăng cường kết nối, liên kết vùng Thủ đô; đồng thời khuyến khích người dân chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh, văn minh, hiện đại.

UBND Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, cơ quan chuyên môn của tỉnh Hưng Yên và các đơn vị liên quan hướng dẫn Tổng công ty Vận tải Hà Nội rà soát, hoàn thiện phương án tổ chức vận hành tuyến.

Các cơ quan liên quan có trách nhiệm tính toán, xác định cụ thể định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá, dự toán chi phí và phương án trợ giá theo đúng quy định hiện hành. Đồng thời, thẩm định tính khả thi, hiệu quả kinh tế - xã hội và khả năng cân đối nguồn ngân sách Thành phố.

Sở Xây dựng cũng được giao thẩm định, thực hiện các thủ tục điều chỉnh, mở tuyến theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật về quản lý, cung ứng dịch vụ sự nghiệp công và trợ giá vận tải hành khách công cộng.

Đặc biệt, UBND thành phố yêu cầu rà soát mức độ trùng lặp về lộ trình giữa tuyến buýt điện Bến xe Gia Lâm - Bến xe Hưng Yên với các tuyến đang hoạt động và các tuyến do tỉnh Hưng Yên nghiên cứu, qua đó hạn chế chồng lấn, bảo đảm hiệu quả khai thác và tránh lãng phí ngân sách.

Việc nghiên cứu chuyển sang hình thức có trợ giá sẽ được thực hiện trên cơ sở phương án vận hành cụ thể, các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, nhu cầu đi lại và khả năng cân đối ngân sách, trước khi thực hiện các thủ tục điều chỉnh, mở tuyến theo quy định.