Lan tỏa tinh thần sẻ chia

Nhờ sự chung tay của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của các doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm, nhiều nguồn lực đang được huy động để chăm lo cho người nghèo trên địa bàn tỉnh. Những hỗ trợ thiết thực không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt mà còn tiếp thêm động lực để họ cải thiện cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

* Ông NGUYỄN THANH HẢI - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa: Phát huy trách nhiệm xã hội, chung tay vì người nghèo

Song hành với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa luôn xác định việc chăm lo đời sống Nhân dân thể hiện tinh thần nhân ái và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng.

Ông Nguyễn Thanh Hải.

Giai đoạn 2024 - 2026, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Hội đồng thành viên công ty, hệ thống Yến sào Khánh Hòa đã triển khai nhiều hoạt động từ thiện, an sinh xã hội với tổng kinh phí hơn 56,8 tỷ đồng. Các chương trình tập trung hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ người lao động và kịp thời cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hoạn nạn. Riêng 9 tháng năm 2026, công ty đã bàn giao 45 căn nhà tình nghĩa, góp phần giúp các gia đình khó khăn có nơi ở ổn định, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Sự phát triển của doanh nghiệp không chỉ được thể hiện qua hiệu quả sản xuất, kinh doanh mà còn ở những giá trị thiết thực mang lại cho cộng đồng. Vì vậy, công ty luôn quan tâm dành nguồn lực thực hiện các chương trình an sinh xã hội, với mong muốn chia sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực để những hoàn cảnh kém may mắn vươn lên, ổn định cuộc sống. Mỗi mái nhà được xây dựng, mỗi suất học bổng được trao hay mỗi phần quà đến với người dân lúc khó khăn đều thể hiện tinh thần tương thân tương ái, nghĩa tình và trách nhiệm của tập thể cán bộ, công nhân viên công ty.

Thời gian tới, công ty tiếp tục gắn sản xuất, kinh doanh với trách nhiệm xã hội, duy trì các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội; chăm lo người nghèo, gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; quan tâm đời sống người lao động. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hướng đến phát triển bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau.

* Thượng tọa THÍCH THIỆN PHƯỚC - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh: Nhân rộng những việc làm thiện nguyện

Thời gian qua, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh luôn khuyến khích tăng, ni, phật tử tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, chia sẻ khó khăn với người nghèo, góp phần cùng địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội. Qua đó, huy động hơn 1,5 tỷ đồng hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Từ nguồn đóng góp này, nhiều hoạt động ý nghĩa được triển khai như: Trao quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai; xây dựng nhà tình thương, chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát. Điều đáng quý trong các hoạt động thiện nguyện là sự chung sức của đông đảo tăng, ni, phật tử. Các cơ sở Phật giáo trở thành cầu nối để những tấm lòng hảo tâm đến gần hơn với người cần giúp đỡ. Qua đó, tinh thần nhân ái được lan tỏa bằng những việc làm cụ thể, góp phần gắn kết cộng đồng và bồi đắp truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Thượng tọa Thích Thiện Phước.

Với tinh thần “Gieo nhân lành sẽ gặt quả thiện”, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục vận động tăng, ni, phật tử duy trì các hoạt động thiện nguyện, đồng hành với chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác chăm lo cho người nghèo, người yếu thế. Chúng tôi mong rằng ngày càng có nhiều tấm lòng cùng chung sức, để sự sẻ chia trở thành việc làm thường xuyên, góp phần xây dựng cuộc sống ấm no, tốt đẹp hơn cho Nhân dân.

* Bà PI NĂNG THỊ MAI - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bác Ái: Huy động nguồn lực chăm lo cho người nghèo

Bác Ái là địa bàn còn nhiều khó khăn, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Xã có 12.540 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Raglai chiếm khoảng 78 - 80%. Hiện nay, xã còn 444 hộ nghèo, 178 hộ cận nghèo, trong đó có 60 hộ khó khăn về nhà ở. Vì vậy, chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo luôn được địa phương đặc biệt quan tâm.

Bà Pi Năng Thị Mai.

Cuối tháng 9, xã được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phân bổ kinh phí từ Quỹ “Vì người nghèo” xây dựng 21 căn nhà, mỗi căn 60 triệu đồng. Đến nay, các căn nhà đều đã khởi công, dự kiến bàn giao trước ngày 15-11. Đối với 60 căn nhà còn lại, xã tiếp tục kiến nghị tỉnh phân bổ kinh phí hỗ trợ trong thời gian tới. Để các hộ có điều kiện xây dựng nhà, nhất là bảo đảm phần vốn đối ứng, xã phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Bác Ái hỗ trợ vay vốn; đề nghị Hội Chữ thập đỏ tỉnh giúp đỡ; đồng thời phát động Quỹ “Vì người nghèo” cấp xã, vận động các tổ chức, doanh nghiệp đóng góp. Địa phương cũng khuyến khích người thân hỗ trợ ngày công, vật liệu xây dựng, giúp các gia đình có căn nhà bảo đảm chất lượng.

Cùng với đó, xã chú trọng triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, gắn giảm nghèo với hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề và tạo việc làm. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã là 14,67%, hộ cận nghèo 5,86%. Xã phấn đấu đến cuối năm 2026 đưa tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo xuống dưới 13%. Xã dự kiến triển khai 3 dự án chăn nuôi, với kinh phí hơn 1 tỷ đồng, hỗ trợ 28 hộ dân thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Địa phương xác định giảm nghèo phải gắn với tạo sinh kế, việc làm, nâng cao thu nhập để người dân có điều kiện vươn lên, hạn chế tái nghèo.

* Ông NGUYỄN HỮU THOẠI - thôn Phụng Cang, xã Nam Ninh Hòa: Mừng vì sắp có chỗ ở ổn định

Tôi làm nghề tự do, ai thuê gì làm nấy, khi phát rẫy, cuốc đất, lúc đắp bờ ruộng. Thu nhập chỉ đủ cho 3 cha con sống qua ngày. Căn nhà cũ khoảng 30m² đã xuống cấp nghiêm trọng. Nền nhà sụt lún, thấp hơn sân; tường hư hỏng; mấy cọc chống cũng sắp gãy. Nhà nằm sát bờ ruộng nên cứ mưa là nước lại tràn vào. Lo tiền ăn, tiền học cho các con đã khó, chuyện xây nhà là điều trước đây tôi không dám nghĩ tới.

Ông Nguyễn Hữu Thoại.

Khi biết gia đình mình được hỗ trợ 60 triệu đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh để xây nhà, tôi mừng lắm. Tôi vay mượn thêm, nhờ người thân và những người xung quanh hỗ trợ gần 10 triệu đồng để xây nhà. Một số thợ trong xóm giảm tiền công và cho tôi trả sau. Những ngày không có việc làm thuê, tôi tranh thủ phụ hồ để tiết kiệm chi phí xây nhà. Khoảng 1 tuần nữa, cha con tôi sẽ được ở trong căn nhà mới. Căn nhà rộng khoảng 40m², có phòng khách và phòng ngủ. Cha con tôi sắp có chỗ ở ổn định, tôi rất mừng!