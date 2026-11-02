Thường trực Tỉnh ủy giao ban với các cơ quan trong khối Nội chính

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Trọng Hoàng - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hồ Lê Ngọc - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.L

Trong tháng 10, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định. Lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm tình hình, đảm bảo an ninh, trật tự trên các lĩnh vực. Chủ động phát hiện, tham mưu xử lý tốt các vụ việc phát sinh không để xảy ra tình huống phức tạp về an ninh trật tự.

Tổ chức triển khai tốt các hoạt động chuẩn bị, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ, đúng kế hoạch và sát với tình hình thực tiễn. Đồng thời tổ chức triển khai phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hồ Xuân Bảy báo cáo công tác Nội chính tháng 10/2026. Ảnh: T.L

Lực lượng chức năng tổ chức, triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, truy quét, xử lý nghiêm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Trong tháng, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, xử lý các vụ án liên quan đến tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, ma túy, kinh tế, môi trường, tham nhũng, tiêu cực và tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Trong tháng 10 đã phát hiện 24 vụ, 82 đối tượng vận chuyển, tàng trữ, mua bán, tổ chức, sử dụng trái phép ma túy; phát hiện xử lý 124 vụ, 184 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, môi trường; phát hiện, xử lý 1 vụ, 1 đối tượng sử dụng công nghệ cao lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; 1 vụ, 1 đối tượng đánh bạc trực tuyến trên không gian mạng.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.L

Triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu, các cơ quan trong khối Nội chính cần chủ động nắm bắt và dự báo tình hình, các yếu tố có thể tác động đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham mưu kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Lực lượng vũ trang duy trì nghiêm nề nếp, quân số trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng phòng, chống thiên tai, bão lũ; quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng. Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa, xã hội trên địa bàn. Chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, sạt lở đất, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: T.L

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu, tăng cường công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, nhất là địa bàn chiến lược, trọng điểm, bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực, địa bàn đặc thù, an ninh hai tuyến biên giới, an ninh dân tộc, tôn giáo, an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh nông thôn, an ninh trong khu công nghiệp… Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo.

Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết tố cáo, phát hiện, xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tập trung kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng tài sản công, bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả, nhất là các cơ sở nhà đất, tài sản công.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận. Ảnh: T.L

Đặc biệt, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, tạo chuyển biến rõ nét, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành, đưa các dự án vào khai thác, sử dụng nhằm khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực…

Cùng với đó, đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa; triển khai kế hoạch tấn công, truy quét tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là tội phạm giết người, trộm cắp tài sản, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, môi trường, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Các đại biểu tham dự hội nghị . Ảnh: T.L

Đồng thời, tăng cường quản lý thị trường, tập trung đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm sở hữu trí tuệ, vận chuyển, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm...