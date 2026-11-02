Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X: Đặt 12 nhiệm vụ trọng tâm, đề cao đổi mới

Chiều 2/11, Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 và Đại lễ kỷ niệm 45 năm thành lập GHPG (7/11/1981 – 7/11/2026).

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam chủ trì họp báo chiều 2/11. Ảnh: Nguyễn Huế

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Phát biểu tại họp báo, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam, cho biết Đại hội diễn ra từ ngày 5 đến 7/11 tại TPHCM, với gần 2.000 đại biểu và khách mời tham dự.

Đại hội được tổ chức sớm hơn một năm so với nhiệm kỳ thông thường nhằm kiện toàn tổ chức GHPG. Đến nay, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại 34 tỉnh, thành đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2026-2031.

Với phương châm “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, Đại hội sẽ tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 9 (2022-2026), đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ X; suy tôn bổ sung thành viên Hội đồng Chứng minh, suy cử Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ mới và thông qua Hiến chương sửa đổi lần thứ 8.

Đây cũng là dịp để GHPG nhìn lại chặng đường 45 năm hình thành, phát triển, tri ân các bậc tiền bối hữu công và xác định trách nhiệm trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Tổ chức Đại hội sớm để tinh gọn bộ máy

Chia sẻ với VietNamNet về việc tổ chức Đại hội sớm hơn một năm, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Pháp chế Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Đại hội, cho biết theo Hiến chương, Đại hội lần thứ X dự kiến diễn ra vào tháng 11/2027.

Tuy nhiên, GHPG quyết định tổ chức sớm để sửa đổi Hiến chương, phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Hòa thượng Thích Huệ Thông trao đổi với báo chí. Ảnh: Nguyễn Huế

Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai, GHPG đã tạm dừng hoạt động Phật sự cấp huyện. Tuy nhiên, cấp này vẫn được quy định trong Hiến chương hiện hành nên cần điều chỉnh để bảo đảm tính thống nhất và phù hợp thực tiễn.

Việc sửa đổi Hiến chương lần thứ 8 cũng hướng đến tinh gọn bộ máy, khắc phục tình trạng chồng chéo chức năng. Một số ban, viện có nhiệm vụ trùng lặp sẽ được sắp xếp lại nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đề cập 12 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ mới, Hòa thượng Thích Huệ Thông cho biết. GHPG xác định xây dựng con người là nhiệm vụ cốt lõi, chú trọng đào tạo thế hệ tăng ni có nền tảng tu tập, vững giới luật, đồng thời có khả năng tiếp cận đời sống hiện đại.

Đội ngũ tăng ni cần được trang bị kiến thức về công nghệ, ngoại ngữ, giáo lý, Phật học và thế học, đáp ứng yêu cầu hoằng pháp, đối ngoại và phụng sự xã hội.

GHPG cũng tiếp tục củng cố sự đoàn kết, hòa hợp trong Tăng đoàn, tôn trọng truyền thống các hệ phái trên tinh thần cùng sinh hoạt trong ngôi nhà chung. Đây là nền tảng được duy trì từ khi GHPG Việt Nam thành lập năm 1981 trên cơ sở thống nhất 9 tổ chức Phật giáo.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, bảo vệ môi trường

Về chuyển đổi số, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Thông tin Truyền thông Trung ương GHPG Việt Nam cho biết, GHPG đang chuyển từ phương thức quản lý hành chính bằng giấy tờ sang quản trị hiện đại, xây dựng dữ liệu tập trung và chia sẻ giữa các cấp.

Trong nhiệm kỳ qua, GHPG phối hợp với Bộ Dân tộc và Tôn giáo xây dựng cơ sở dữ liệu về tôn giáo, cơ bản số hóa thông tin của hơn 40.000 trong tổng số gần 60.000 tăng ni. Nhiệm kỳ mới, công tác truyền thông và chuyển đổi số sẽ được đưa về Ban Thư ký Trung ương trực tiếp quản lý, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả triển khai.

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn chia sẻ tại họp báo. Ảnh: Nguyễn Huế

Về việc phát huy vai trò của các cơ sở tự viện trong bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, Hòa thượng Thích Huệ Thông cho biết thêm, GHPG thường xuyên ban hành thông tư, thông điệp hướng dẫn tăng ni, Phật tử chấp hành chủ trương, chính sách về bảo vệ môi trường.

Thời gian tới, GHPG sẽ cụ thể hóa các hướng dẫn, vận động cộng đồng Phật giáo tích cực tham gia xây dựng môi trường xanh, sạch, góp phần cùng xã hội ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hòa thượng cũng nhấn mạnh phương châm của Đại hội lần thứ X là “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”. Trong đó, kỷ cương và giới luật là nền tảng; đổi mới là động lực để GHPG Việt Nam phát triển; hiệu lực và hiệu quả là mục tiêu hướng đến trong hoạt động Phật sự.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam xác định 12 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ mới 1. Củng cố tổ chức GHPG, tăng cường kỷ cương, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động Phật sự. 2. Đổi mới quản trị và chuyển đổi số, xây dựng nền tảng quản lý GHPG hiện đại. 3. Phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 4. Đổi mới công tác hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử, đưa giá trị Phật giáo vào đời sống xã hội hiện đại. 5. Nâng cao chất lượng giáo dục Phật giáo, xây dựng đội ngũ tăng ni có đạo hạnh, trí tuệ và năng lực phụng sự. 6. Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển. 7. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại Phật giáo, chủ động hội nhập quốc tế. 8. Phát triển nghiên cứu Phật học, nâng cao chất lượng học thuật và khẳng định bản sắc tư tưởng Phật giáo Việt Nam. 9. Tăng cường pháp chế, kiểm tra, giám sát, chấn hưng đạo phong, củng cố Tăng đoàn; lấy giới luật, đạo hạnh làm nền tảng, giữ gìn đoàn kết, hòa hợp. 10. Đẩy mạnh hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, phát huy tinh thần phụng sự nhân sinh, chung tay bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. 11. Phát huy vai trò doanh nhân Phật tử, phát triển nguồn lực, nâng cao năng lực tự chủ tài chính của GHPG. 12. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, hoàn thiện hạ tầng trụ sở GHPG và các Ban Trị sự phục vụ hoạt động Phật sự.

Phước Sáng

Nguyễn Huế