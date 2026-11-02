Đồng Tháp: Mở rộng Quốc lộ 30, khơi thông 'điểm nghẽn', thúc đẩy tăng trưởng

Đồng Tháp đầu tư mở rộng Quốc lộ 30 nhằm khơi thông điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Mở rộng Quốc lộ 30, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông làm chủ đầu tư.

Dự án đóng vai trò là trục xương sống kết nối không gian phát triển liên hoàn giữa khu vực tỉnh Tiền Giang trước đây (Mỹ Tho, Cái Bè, An Hữu) với vùng kinh tế động lực của tỉnh Đồng Tháp trước đây (Cao Lãnh), hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp, công nghiệp và logistics thống nhất.

Đồng thời, tuyến đường tạo thành hành lang vận tải liên hoàn gắn kết chặt chẽ các hành lang kinh tế chủ đạo dọc sông Tiền, nội địa Đồng Tháp Mười và khu vực biên giới với hệ thống cao tốc quốc gia (TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận, Cao Lãnh - An Hữu), Quốc lộ 1 cùng hoạt động thương mại xuyên biên giới qua cửa khẩu quốc tế Dinh Bà.

Việc hoàn thiện đồng bộ Quốc lộ 30 sẽ mở rộng không gian đô thị, thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư hiệu quả, tăng cường liên kết vùng và quốc phòng - an ninh, tạo động lực mạnh mẽ để Đồng Tháp phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, thực hiện thắng lợi mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP đến năm 2030 đạt từ 10% trở lên.

Dự án có điểm đầu giao đường dẫn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, xã Thanh Hưng; điểm cuối tại nút giao An Bình, phường Mỹ Trà.

Tổng chiều dài tuyến đường thiết kế khoảng 26km, bao gồm nâng cấp tuyến đường hiện hữu (mặt đường bê tông nhựa rộng trung bình 7m) đạt đường cấp III đồng bằng với quy mô nền đường rộng 12m, mặt đường bê tông nhựa rộng 11m; xây dựng hệ thống thoát nước dọc tại các đoạn đông dân cư và hệ thống đảm bảo an toàn giao thông.

Đây là dự án nhóm B, có tổng mức đầu tư hơn 1.455 tỷ đồng từ vốn ngân sách Trung ương và vốn ngân sách tỉnh. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án trong 4 năm.