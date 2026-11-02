Đảng ủy Bộ đội Biên phòng TP Quảng Ninh kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2026

Năm 2026, Đảng ủy Ban chỉ huy BĐBP TP Quảng Ninh đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; lãnh đạo đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và các hành vi vi phạm pháp luật được triển khai quyết liệt; công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng ngày càng chặt chẽ. Công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.

Đại tá Hoàng Văn Thuyết phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn trao đổi, đánh giá những mặt còn hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; đồng thời làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Hoàng Văn Thuyết ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng ủy Ban Chỉ huy BĐBP thành phố đạt được trong năm 2026; đồng thời đề nghị cấp ủy, chỉ huy đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình, thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là cán bộ chủ trì, từ đó đề ra giải pháp khắc phục hiệu quả.

Đại tá Hoàng Văn Thuyết nhấn mạnh, thời gian tới, Đảng ủy Ban Chỉ huy BĐBP TP Quảng Ninh cần tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; chủ động nắm chắc, dự báo sát tình hình, tham mưu kịp thời, hiệu quả các chủ trương, giải pháp quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, không để bị động, bất ngờ. Nâng cao chất lượng công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tăng cường phối hợp với các lực lượng và cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ.

Quang cảnh hội nghị.

Cùng với đó, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý bộ đội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; chủ động nắm bắt, giải quyết tình hình tư tưởng ngay từ cơ sở; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, kỷ luật. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì, người đứng đầu; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác dân vận, củng cố thế trận lòng dân, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.